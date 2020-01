NFZ: Dodatek dla ratowników medycznych wzrósł do 1600 zł brutto

Dodatek dla ratowników medycznych wzrósł od 1 stycznia 2020 r. do 1600 zł brutto – wynika z nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ w uzasadnieniu do zmiany zarządzenia zaznaczyło, że uwzględnia ona październikowe porozumienie ministra zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i z Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ "Solidarność".

Zobacz więcej iStock

"Niniejsza zmiana zarządzenia (...) ma na celu zapewnienie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1600 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu od dnia 1 stycznia 2020 r." – napisano w uzasadnieniu do zmiany zarządzenia NFZ w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych.

Jest to kolejna transza podwyżki dla tej grupy zawodowej. Pieniądze wypłacane są w formie dodatku do wynagrodzenia. Ratownicy medyczni postulowali podwyższenie ich płac do 1600 zł brutto, czyli o taką samą kwotę podwyżki, jaką otrzymały pielęgniarki. Podwyżki dla ratowników wchodziły w życie stopniowo, w czterech transzach po 400 zł brutto.

Wiceminister zdrowia Waldemar Krasko powiedział, że ta "ostatnia transza 400 zł podwyżki dla ratowników medycznych najlepiej świadczy o tym, z jak dużą powagą podchodzimy do zawieranych porozumień i jednocześnie, z jak dużą atencją podchodzimy do zawodu ratownika medycznego".

Podkreślił też, że praca, która wykonują ratownicy, z jednej strony jest niezwykle trudna i wymagająca, a z drugiej niezwykle ważna, bo związana z ratowaniem ludzkiego życia.

"Osobiście, jako były lekarz oddziału ratunkowego, niezwykle się cieszę, że mogliśmy finansowo docenić ratowników" – dodał.

