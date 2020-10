NFZ będzie inaczej rozliczał punkty drive-thru

NFZ przygotuje nowy produkt finansowy do rozliczeń punktów wymazowych drive-thru. Spowoduje to wydłużenie godzin obsługi pacjentów – poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do stwierdzenia, że "ludzie mają problem, żeby wykonać testy i bardzo długo stoją w kolejkach do punktów wymazowych, które są otwarte około dwóch godzin, mając skierowanie na test" wyjaśnił, że "w tej chwili w Polsce nie ma już praktycznie punktów, które działają dwie godziny, większość punktów działa przynajmniej cztery godziny, a duża część z nich działa ponad cztery godziny".

"Na pewno będzie wprowadzony dodatkowy produkt, czyli dodatkowa wycena Narodowego Funduszu Zdrowia, która spowoduje większe zainteresowanie punktów drive-thru obsługą pacjentów poza godzinami, które są teraz standardem pracy punktów drive-thru" – poinformował. Dopytywany o produkt finansowy wyjaśnił, że "NFZ przygotowuje produkty finansowe do rozliczeń punktów drive-thru między innymi w tym zakresie".

Zwrócił uwagę, że cały czas liczba punktów dla pacjentów się zwiększa. "Ponad miesiąc punktów było poniżej 300, a dziś jest ich 460" – podał.

Pytany o testy fałszywie dodatnie, rzecznik resortu wyjaśnił, "to nie są rzeczy raportowane do Ministerstwa Zdrowia, ale rzeczywiście w jednostkowych przypadkach zdarza się tak, że test jest nadczuły, że wykazuje wynik fałszywie dodatni, czasem zdarza się wynik fałszywie ujemny".

Andrusiewicz był też pytany o liczbę respiratorów, które MZ podaje w raportach. "Jeżeli państwu raportujemy liczbę dostępnych respiratorów dla pacjentów z COVID, to są to respiratory na stanowiskach respiratorowych, więc są to miejsca dostępne dla pacjentów" – powiedział. "Nie raportujemy państwu respiratorów, które stoją w magazynie czy na korytarzu w szpitalu, te raporty dotyczą sprzętu, który jest dostępny dla pacjentów" – dodał.

