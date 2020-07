NFZ: Będzie dodatkowe finansowanie dla placówek medycznych

Szpitale, placówki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej otrzymają dodatkowe finansowanie w wysokości 3 proc., które ma zachęcić do przywracania pełnej dostępności do publicznej służby zdrowia – poinformował na konferencji prasowej w Krakowie prezes NFZ Adam Niedzielski. Ma to być zachęta dla podmiotów do powrotu do realizacji świadczeń w pełnym zakresie.

Rozwiązanie zostało przygotowane we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i w praktyce oznacza, że w skali kraju do systemu opieki zdrowotnej trafi co miesiąc blisko 180 mln zł więcej. Pieniądze placówki mają dostawać już za lipiec.

Prezes NFZ mówił, że jeśli liczba nowych zakażeń koronawirusem utrzyma się na obecnym poziomie 200-300 przypadków dziennie, to liczy, że służba zdrowia zacznie funkcjonować w pełni od września.

We wtorek 7 lipca szef NFZ powołał zespół ekspertów, którym zajmie się opracowaniem "mapy drogowej" powrotu do pełnej dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów po czasie epidemii. Zespół ten sprawdzi, jak wygląda dostęp do świadczeń medycznych i realizacja umów z NFZ i zaproponuje rozwiązania finansowe i prawne, które pozwolą na rozliczenie wykonania umów z Funduszem za okres zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Adam Niedzielski poinformował, że zwróci się do ministra zdrowia o przywrócenie możliwości ogłaszania konkursów na świadczenia medyczne, które na czas pandemii zostały zawieszone, a pojawiają się sygnały, że zakres kontraktów z placówkami powinien być zmieniony.

Pytany o to, ile NFZ kosztowała do tej pory pandemia, prezes Niedzielski powiedział, że to ponad 1 mld zł. Według danych przekazanych PAP jest to dokładnie 1 mld 294 mln zł, z tego 1 mld zł wydano na świadczenia medyczne, 127 mln zł na testy diagnostyczne w kierunku COVID-19 i 89 mln zł na dodatki do wynagrodzeń personelu medycznego z tytułu ograniczenia możliwości zatrudnienia. NFZ finansował też miejsca w hotelach dla medyków, którzy zajmowali się chorymi zarażonymi koronawirusem. Ponad miliard złotych na walkę z COVID-19 to wydatki tylko NFZ – nie licząc pieniędzy angażowanych przez wojewodów i marszałków województw.

