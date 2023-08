Neurolodzy z Lublina w elitarnym konsorcjum unijnym - opracują algorytm postępowania u osób z demencją

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierownictwem prof. Konrada Rejdaka jako jedyni w Polsce otrzymali grant z Unii Europejskiej na ponad 700 tys. euro w celu opracowania algorytmu postępowania u osób zagrożonych oraz chorych na demencję, mającego polepszyć jakość życia tej grupy pacjentów.

Prof. Konrad Rejdak Fot. Julia Dagosits

Projekt „Horizon Europe” to 7-letnia (2021-2027) unijna inicjatywa naukowo-badawcza wspierająca innowacje. Jednym z jej celów stało się opracowanie modelu postępowania w przypadku chorób otępiennych z zastosowaniem najnowszych technologii i sztucznej inteligencji. Jak się okazuje, wybór tego zagadnienia nie był przypadkowy.

Choroby otępienne palącym problemem nie tylko medycznym

– Cieszymy się, że Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie została partnerem wielkiego konsorcjum europejskiego złożonego z 38 podmiotów, które będzie prowadziło badania nad osobami chorymi oraz tymi, które są zagrożone zachorowaniem na demencję. Ich wynikiem ma być konsensus dotyczący sposób radzenia sobie z tą postępującą chorobą, której wciąż nie umiemy skutecznie zapobiegać i leczyć. Jest to palący problem nie tylko medyczny, ale i społeczny ze względu na ciągły wzrost zachorowań, co wynika m.in. ze zmian demograficznych, takich jak starzejące się społeczeństwo. Wiadomo, że w kolejnych latach chorych będzie przybywać - tłumaczy prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, współautor projektu „Prediction, Monitoring and Personalized Recommendations for Prevention and Relief of Dementia and Frailty”.

I dodaje, że w skład konsorcjum wchodzi kilka jednostek klinicznych, w tym tak znane jak Gemelli Clinic Rome i University of Manchester, oraz instytuty technologiczne z całej Europy, a jego liderem jest Uniwersytet w Pireusie (Grecja). Wszystkie ośrodki kliniczne, które przystąpiły się do projektu, miały możliwość zaprezentowania pomysłu własnych rozwiązań w zakresie opieki nad pacjentami z demencją. Teraz podmioty te będą identyfikowały osoby z chorobami otępiennymi, a także zagrożone ich wystąpieniem, a następnie - po wykonaniu podstawowych badań - przeprowadzą kilkuletnią obserwację swoich działań.

Sztuczna inteligencja pomoże stworzyć najbardziej optymalny model opieki nad pacjentami z chorobami otępiennymi

– Na tej podstawie będziemy starali się wywnioskować m.in., jakie są czynniki ryzyka zachorowania i postępu choroby, a także jak modyfikacja stylu życia i dostępne metody terapeutyczne mogą wpływać na zahamowanie procesu demencji na poziomie populacyjnym. W każdym ośrodku powstaną schematy postępowania, które następnie zostaną ze sobą skonfrontowane, by za pomocą sztucznej inteligencji stworzyć najbardziej optymalny model profilaktyki, leczenia i opieki nad pacjentami z chorobami otępiennymi - mówi ekspert.

Całkowita kwota przeznaczona na badania to niemal 20 mln euro, z czego 753 800 euro przypadło lubelskiej uczelni. Rozpoczęcie badań planowane jest na początek 2024 roku i potrwa 48 miesięcy.

– Jestem szczęśliwy, tym bardziej że jest to kontynuacja poprzednich prac w ramach grantu Horizon nad opracowaniem robota dla pacjentów z otępieniem, a nasza klinika ma uznaną markę na mapie projektów europejskich - podsumowuje prof. Rejdak.

