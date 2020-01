NDRP: sekwencyjne leczenie chorych ALK-dodatnich

Rearanżacja genu ALK u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) jest rzadkim zaburzeniem molekularnym. Występuje zaledwie u 3-5 proc. chorych, zwykle młodych i niepalących. Dotyczy prawie wyłącznie przypadków raka gruczołowego. U chorych często dochodzi do przerzutów do węzłów chłonnych, głównie nadobojczykowych oraz szyjnych, a także do ośrodkowego układu nerwowego.

Na rynku farmaceutycznym jest pięć inhibitorów szlaku ALK, czyli leków celowanych, dedykowanych tej populacji pacjentów: kryzotynib, cerytynib, alektynib, brygatynib oraz preparat najnowszej generacji — lorlatynib. Odpowiednio dobrane, mogą znacznie wydłużyć życie chorym i poprawić jego jakość. Zdaniem specjalistów, leki te powinny być stosowane w pierwszej linii leczenia zamiast standardowej chemioterapii, która jest zdecydowanie mniej skuteczna i bardziej toksyczna.

Niedrobnokomórkowy rak płuca z rearanżacją genu ALK - jak zatrzymać postęp choroby i zapobiec przerzutom

„Lekami dostępnymi w Polsce w pierwszej linii leczenia u chorych z rearanżacją genu ALK jest kryzotynib, inhibitor ALK pierwszej generacji, oraz alektynib — inhibitor ALK drugiej generacji. W badaniu PROFILE 1014 w pierwszej linii leczenia porównano zastosowanie kryzotynibu i klasycznej chemioterapii. Po wieloletnich obserwacjach okazało się, że odsetek 4-letnich przeżyć w grupie chorych otrzymujący kryzotynib wynosił prawie 57 proc. wobec ok. 50 proc. u pacjentów po chemioterapii — wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski, specjalista w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca. — Wykazano również, że zastosowanie kryzotynibu skutkuje znamiennie lepszą jakością życia. Poza tym jest to lek o akceptowalnym profilu bezpieczeństwa. Ma jednak jedno podstawowe ograniczenie — bardzo słabo penetruje do obszaru mózgowia, a tym samym nie chroni przed rozwojem przerzutów, ani nie leczy już istniejących”.

Alektynib, inhibitor ALK drugiej generacji, daje nadzieję na optymalne działanie w obszarze ośrodkowego układu nerwowego. Lek przeszedł dwa badania kliniczne w pierwszej i drugiej linii: ALEX (dedykowane populacji kaukaskiej) i J-ALEX (dedykowane populacji azjatyckiej). W obu badaniach alektynib został porównany do inhibitora pierwszej generacji — kryzotynibu. „Wyniki badania ALEX wzbudziły ogromny entuzjazm, ponieważ porównanie alektynibu wobec kryzotynibu skutkowało ponad 2,5-krotnym wydłużeniem czasu wolnego od progresji w NDRP w czwartym stopniu zaawansowania. Do niedawna leczeniem dedykowanym w tym stadium była tylko i wyłącznie chemioterapia, a średni czas przeżycia chorych wynosił 6-10 miesięcy — zaznacza prof. Kowalski. — Co więcej, badanie ALEX wykazało, że po pierwsze alektynib działa u chorych, u których pierwotnie były już przerzuty w OUN, a po drugie, jeżeli tych przerzutów nie było, to 4-krotnie redukuje ryzyko ich rozwoju: z 41 proc. do 12 proc.”.

Brygatynib to kolejny lek, który jest aktywny wobec przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli chodzi natomiast o populację leczoną już uprzednio kryzotynibem, to badanie ALTA wykazało nieobserwowaną wcześniej w tej populacji chorych medianę czasu przeżycia bez progresji choroby, wynoszącą 16,7 miesiąca, a także medianę całkowitego czasu przeżycia, wynoszącą 34,1 miesiąca.

Nie ma jeszcze dostępnych wyników badania CROWN, które jest dedykowane chorym w pierwszej linii leczenia lorlatynibem w porównaniu do kryzotynibu.

Im więcej opcji terapeutycznych, tym większa skuteczność

Mając do dyspozycji kilka preparatów, można chorych leczyć sekwencyjnie, a tym samym przełamać oporność spowodowaną mutacjami oporności. „Podając choremu lek pierwszej generacji, czyli kryzotynib, zdajemy sobie sprawę, że po pewnym czasie może pojawić się oporność. Dlatego powinniśmy mieć możliwość sięgnięcia po lek kolejnej generacji. Z badań wynika, że jeżeli pacjent z rearanżacją genu ALK jest odpowiednio leczony, czyli w momencie progresji nie zostaje poddany standardowej chemioterapii, tylko otrzymuje kolejny i następny inhibitor, przełamujący oporność, to średni czas przeżycia wynosi aż 89 miesięcy, czyli prawie 7 lat — podkreśla prof. Kowalski.

Zdaniem profesora, warto pamiętać, że są to pacjenci w zaawansowanym stadium choroby, których czas przeżycia do niedawna wynosił od 3 do 6 miesięcy. „Już teraz sukces jest niesamowity, ale wciąż czekamy na refundację kolejnych leków, co pozwoli na jeszcze skuteczniejsze leczenie polskich pacjentów” — podsumowuje prof. Kowalski.