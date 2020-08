Naukowiec z UMB członkiem międzynarodowej grupy roboczej. Praca zespołu pomoże ocenić bezpieczeństwo szczepionki przeciwko SARS-CoV-2

Rama Krishna Guggilla, doktorant Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, został członkiem międzynarodowej grupy roboczej, która opracuje definicję przypadku ostrego uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego. Praca zespołu naukowców pomoże ocenić bezpieczeństwo szczepionki przeciwko SARS-CoV-2.

Rama Krishna Guggilla, stypendysta Marii Skłodowskiej-Curie, doktorant UMB, został zaproszony - w ramach projektu Safety Platform for Emergency VACcines (SPEAC) - do grupy roboczej, która opracuje definicję przypadku ostrego uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego. Będzie ona mogła być wykorzystana do oceny bezpieczeństwa szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 w warunkach badań klinicznych, badań po dopuszczeniu do obrotu oraz nadzoru farmaceutycznego - poinformował Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Czym jest projekt Safety Platform for Emergency VACcines (SPEAC)

Projekt Safety Platform for Emergency VACcines (SPEAC) jest efektem współpracy Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) i Brighton Collaboration, największej światowej organizacji ekspertów naukowych zajmujących się bezpieczeństwem szczepionek, z siedzibą w Task Force for Global Health w Atlancie (USA) - czytamy na stronie UMB.

Rama Krishna Guggilla bierze także udział w projekcie ImPRESS - “International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and – sectoral mobility”. Projekt został zakwalifikowany do finansowania w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie Programu Ramowego Horyzont 2020.