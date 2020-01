Narodowa Strategia Onkologiczna może zostać przyjęta jeszcze w styczniu 2020 roku

Narodowa Strategia Onkologiczna to rządowa strategia walki z rakiem. Ma ona zrewolucjonizować diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych w Polsce. "Zdefiniowaliśmy 99 konkretnych, mierzalnych zadań, z terminami ich realizacji i wskazaniem, kto będzie je realizował" - mówi Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia. Jest szansa, że NSO zostanie przyjęta jeszcze w styczniu 2020 roku.

Czym jest Narodowa Strategia Onkologiczna?

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski

Narodowa Strategia Onkologiczna to wieloletni plan działania w walce z chorobami nowotworowymi w Polsce, który został opracowany na lata 2020-2030. Jest szansa, że ma może zostać przyjęta jeszcze w styczniu 2020 r.

"Narodowa Strategia Onkologiczna to dokument rządowy, który został przygotowany przez ekspertów we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i na początku grudnia [2019 r. - przy. red.] został skierowany do konsultacji międzyresortowych. Mam nadzieję, że jeszcze w styczniu [2020 roku – przyp. red.] Rada Ministrów będzie mogła się zająć tym projektem" – mówi agencji Newseria Biznes Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia.

W ciągu dwóch lat ma także zostać stworzony Narodowy Portal Onkologiczny, gdzie każdy z pacjentów będzie mógł dowiedzieć się, jakie są standardy leczenia nowotworu, diagnostyki i terapii.

"Na podstawie danych z NFZ pacjent i lekarz będą mogli też sprawdzić, gdzie najbliżej leczy się dany nowotwór, gdzie wykonuje się badania profilaktyczne – mówi w rozmowie z agencją Newseria prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski. – To jest wielkie przedsięwzięcie, które ma połączyć kilka źródeł danych: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, GUS i Centrum Onkologii czy Narodowego Instytutu Onkologii" – dodaje.

Narodowa Strategia Onkologiczna - profilaktyka i wczesna diagnostyka przede wszystkim

Strategia powstała w odpowiedzi na wzrost zachorowań i śmiertelności na choroby nowotworowe w Polsce. Jej celem jest m.in. poprawa profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki onkologicznej i leczenia chorób nowotworowych.

"Chcemy zawalczyć o pacjentów, którzy powinni zgłaszać się na badania profilaktyczne. Dzisiaj zgłasza się ich mniej, niż oczekujemy, a to jest krytycznie istotne, ponieważ im wcześniej wykryjemy nowotwór, tym większa szansa dla pacjenta. Poza tym oznacza to też niższe koszty finansowania terapii, ponieważ znacznie taniej leczyć pacjenta, u którego nowotwór jest jeszcze w początkowych stadiach" – mówi agencji Newseria Biznes Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia.

Celem Strategii jest także obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia, co może ograniczyć ryzyko rozwoju nowotworu.

Jak wykazują autorzy NSO, konieczne jest także opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych, które zapewnią chorym równy dostęp do koordynowanej i kompleksowej opieki onkologicznej, która będzie wysokiej jakości.

Narodowa Strategia Onkologiczna zakłada także kształcenie kadr medycznych i rozwój badań naukowych

Narodowa Strategia Onkologiczna obejmuje także kształcenie kadr medycznych, jak również rozwój badań naukowych, mających na celu poprawę i wzrost efektywności oraz innowacyjności leczenia chorób nowotworowych. Za ten ostatni obszar ma być odpowiedzialna powołana w 2019 roku Agencja Badań Medycznych, do której zadań należy m.in. prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych.

"Być może w Polsce – pewnie nie za rok czy dwa, ale za 10 lat – uda się wynaleźć lek na raka. To jest możliwe. Wierzę, że nakłady na Agencję Badań Medycznych, również w ramach NSO, mogą się do tego w dłuższym horyzoncie czasu przyczynić" – mówi wiceminister Sławomir Gadomski.

Narodowa Strategia Onkologiczna to najważniejszy dokument w polskiej onkologii

Narodowa Strategia Onkologiczna będzie dokumentem obejmującym, w perspektywie wieloletniej, wszystkie obszary i aspekty działań istotne w kontekście walki z jednym z największych wyzwań zdrowotnych i społecznych naszych czasów, jakim są choroby nowotworowe - przekonują jej autorzy.

"To najważniejszy dokument w onkologii, jaki powstał w ostatnich latach i ukształtuje nasze działania na najbliższe 10 lat. On zmienia generalnie myślenie o onkologii, nowotworach, koncentrując się głównie na profilaktyce chorób nowotworowych, nauce i zmianie organizacji całego systemu ochrony zdrowia. Przede wszystkim chodzi o to, żeby mniej Polaków chorowało na nowotwory i umierało z ich powodu, bo szacunki mówią, że w ciągu najbliższej dekady zachorowalność w Polsce wzrośnie o ok. 28–30 proc. Zmniejszenie liczby nowotworów jest realne, bo połowa czynników ryzyka, takich jak palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, brak ruchu, otyłość, niewłaściwe odżywianie się, jest związana ze stylem życia" – mówi agencji Newseria Biznes prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, przewodniczący zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej.

Narodowa Strategia Onkologiczna ma być finansowana głównie ze środków publicznych. Podmiotami realizującymi działania określone w projekcie będą organy i instytucje publiczne oraz podmioty działające w systemie ochrony zdrowia. Z kolei organem koordynującym i monitorującym działania określone w dokumencie jest minister zdrowia.

Różne koncepcje poprawy jakości opieki onkologicznej w Polsce

W Polsce powstało już kilka koncepcji, których celem jest poprawa wskaźników zachorowalności i umieralności na choroby nowotworowe w Polsce oraz poprawa jakości opieki onkologicznej.

W 2014 roku środowisko onkologiczne przygotowało pierwszą wersję Strategii Walki z Rakiem w Polsce (tzw. Cancer Plan) na lata 2015-2024.

W naszym kraju jest realizowany także Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024, ale ma on zostać zastąpiony przez Narodową Strategię Onkologiczną.

Od 2019 roku realizowany jest również pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej, który zakłada, że pacjent onkologiczny - niezależnie od miejsca zamieszkania - będzie miał zapewnioną kompleksową opiekę, zgodnie z przyjętą ścieżką postępowania terapeutycznego, oraz koordynatora, który poprowadzi go „za rękę” przez cały proces leczenia.

Cała ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej dostępna jest tutaj.

