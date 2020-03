Narodowa kwarantanna: Polska zamyka granice z powodu koronawirusa

Minister zdrowia Łukasz Szumowski uważa, że nadal mamy szansę, by podejmowane działania przyniosły oczekiwany efekt: chroniły życie, chroniły zdrowie nasze, naszych najbliższych. Od jutra rząd zdecydował się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Zdecydowana większość wdrażanych ograniczeń ma zacząć obowiązywać od północy 15 marca. Z powodu koronawirusa SARS-CoV2 wstrzymany zostanie ruch lotniczy oraz kolejowy, a wjazd do Polski możliwy będzie jedynie dla obywateli Polski lub cudzoziemców związanych z Polską np. pracą. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren kraju podlegać będą obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Zobacz więcej "To jest ostatni moment na zdecydowane działania. Nie mamy już czasu na półśrodki. We Włoszech jest już 17,6 tys. zakażeń, w Hiszpanii ponad 4 tys. U nas mamy 68"- mówi Łukasz Szumowski. Ministerstwo Zdrowia

"Obecnie 99 proc. osób przebywających w kwarantannie zachowuje się odpowiedzialnie. Bardzo za to dziękuję. Dzisiaj musimy się izolować - to w tej chwili rozwiązanie, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się pandemii"- podkreślił Mateusz Morawiecki. Dodał również, że w najbliższych dniach należy spodziewać się fali zachorowań. Dlatego też bez tych decyzji fala zachorowań mogłaby się wymknąć spod kontroli. "Nie możemy na to pozwolić"- zaznaczył Mateusz Morawiecki.



Istotne decyzje zapadły również w kwestii zgromadzeń, które powyżej 50 osób będą zakazane. Dotyczy to również wydarzeń religijnych - mszy i nabożeństw. Dodatkowo rząd ograniczy działalność galerii handlowych, restauracji, pubów, barów oraz klubów. Czynne pozostaną jedynie sklepy spożywcze, drogerie, pralnie czy punkty usługowe typu banki.

Podziękowania dla personelu medycznego

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podziękował również tym, który wspierają resort zdrowia- przedstawicielom zawodów medycznych, którzy "stoją na pierwszej linii frontu", a także ich samorządom.

"Dziękuję, że pracujecie w ogromnym stresie i ryzyku. Chronicie zdrowie i życie Polaków i za to dziękuję"- wskazał Łukasz Szumowski. - "To jest ostatni moment na zdecydowane działania. Nie ma czasu na półśrodki. W Polsce jest 68 osób zarażonych koronawirusem. Od tego, jak się zachowamy teraz, w tym trudnym momencie, zależy los nas wszystkich i naszych najbliższych"- dodał. Jego zdaniem Polska ma nadal szansę na to by ograniczyć zagrożenie i chronić życie i zdrowie obywateli.



"Czasami lek jest gorzki, a zabieg czy operacja trudna, ale prowadzi do poprawy zdrowia" – zaznaczył Łukasz Szumowski. "Od tego, jak się teraz zachowamy zależy los nas wszystkich, naszych najbliższych" – wyjaśnił.

Najważniejsze decyzje związane z wdrożonym stanem zagrożenia epidemicznego:



Tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna – od 15 marca na 10 dni, z możliwością przedłużenia.

Wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.

Osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwarantannę domową.

Zawieszamy międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe.

Transport cargo działa. Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów.

Krajowy transport autobusowy, lotniczy i kolejowy działa normalnie.

Sklepy spożywcze, które znajdują się poza galeriami handlowymi będą otwarte.

Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić tylko działalność na dowóz i na wynos.

Banki i placówki finansowe działają.

Zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób, w tym zgromadzeń państwowych i religijnych.