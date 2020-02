Narasta nadwrażliwość na produkty lecznicze

Nadwrażliwość na produkty lecznicze to problem, z którym lekarze spotykają się coraz częściej. Co gorsza, coraz powszechniejsze stają się też wynikające z niej powikłania, które wymagają hospitalizacji.

Mowa tu o reakcjach nie tylko na substancje czynne, ale też dodatkowe zawarte w produktach leczniczych. „Narastanie nadwrażliwości na produkty lecznicze wynika z tego, że najczęściej pacjent przyjmuje nie jeden, ale kilka leków — twierdzi dr hab. n. med. Jarosław Woroń, farmakolog kliniczny, kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii UJ CM w Krakowie. — Obecnie pacjent z wielolekowością i wielochorobowością należy do szczególnych przypadków i stanowi dla lekarzy duże wyzwanie”.

Narastanie nadwrażliwości na produkty lecznicze wynika z tego, że najczęściej pacjent przyjmuje nie jeden, ale kilka leków.

Leki w interakcji z suplementami

Jedną z bardzo istotnych przyczyn narastania nadwrażliwości na leki jest to, że Polacy przyjmują coraz więcej suplementów diety — produktów, które nie podlegają monitorowaniu pod względem bezpieczeństwa. Jednocześnie coraz więcej wiadomo o interakcjach, w jakie mogą one wchodzić, i działaniach niepożądanych, które mogą powodować. „Jeśli więc podczas farmakoterapii pojawi się cokolwiek niepożądanego u pacjenta, należy odstawić wszystkie przyjmowane suplementy i obserwować, co będzie się działo — radzi dr hab. Woroń. — Ta metoda w znacznej liczbie przypadków okazuje się skuteczna”.

Farmakolog przytacza przykład stosowania przez pacjenta sertraliny, leku przeciwdepresyjnego z grupy SSRI. Okazuje się, że przyczyną pogorszenia stanu pacjenta, występowania dziwnych i trudnych do wytłumaczenia objawów, było jednoczesne przyjmowanie popularnych suplementów diety, zawierających miłorząb japoński, jeżówkę purpurową czy żeń-szeń. Interakcje, występujące między nimi a lekiem, w znaczący sposób modyfikują terapię z punktu widzenia jej efektywności i bezpieczeństwa, mogą doprowadzić do upośledzenia funkcjonowania pacjenta, a nawet do ciężkich powikłań.

Winna nadwrażliwości na lek może być infekcja bądź substancje pomocnicze

Dlaczego pacjent, który przyjmuje dany lek od wielu lat, nagle reaguje nadwrażliwością? To często zagadka trudna do rozwikłania. Warto ustalić, czy powodem nie jest infekcja. Ryzyko działań niepożądanych wzrasta w sytuacji pojawienia się zwykłego przeziębienia, ponieważ wątroba produkuje wtedy interferon, cytokiny, interleukiny, które mogą modyfikować metabolizm oraz odpowiedź na leki.

Bardzo ważne jest też ustalenie, czy rzeczywiście pacjent przyjmuje ciągle ten sam lek. W trakcie wywiadu uzyskuje się zbyt mało informacji dotyczących potencjalnej nadwrażliwości pacjenta nie tylko na substancje czynne w produkcie leczniczym, ale także na obecne w nim substancje pomocnicze. Tymczasem to, co pacjent otrzymał w aptece, nie musi być dokładnie tym samym produktem leczniczym, który mu przepisano, a który on od dawna przyjmował. Zawartość tej samej substancji czynnej nie powinna na pozór budzić wątpliwości. Obecnie jednak w charakterystyce produktu leczniczego zawsze pojawia się ostrzeżenie, że przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość nie tylko na substancję czynną, ale i na substancję pomocniczą.

Wiadomo, że powikłania, również ciężkie, mogą powodować głównie trzy składniki, znajdujące się w coraz większej liczbie produktów leczniczych:

laktoza,

soja

i orzeszki ziemne.

Takie powikłania są, według dr. hab. Woronia, konsekwencją niedopytania pacjenta o nadwrażliwość na te substancje lub w ogóle zlekceważenia problemu.

Kolejny przykład, podany przez farmakologa, to 55-letnia pacjentka przyjmująca od roku sulodeksyd z uwagi na przewlekłą niewydolność żylną. Leczenie było dobrze tolerowane. W wywiadzie, zebranym przez lekarza rodzinnego, zgłaszała nadwrażliwość na orzeszki ziemne, owoce kiwi i jad owadów błonkoskrzydłych. Między innymi z tego powodu była kiedyś odczulana.

Podczas ostatniej wizyty w aptece pacjentce zaproponowano zamianę dotychczas stosowanego leku na tańszy preparat odtwórczy o tej samej substancji czynnej. Kobiety nie zapytano, czy jest na coś uczulona, zapewne też osoba wydająca lek nie miała pełnej wiedzy, jakie zawiera on substancje pomocnicze. Po przyjęciu pierwszej kapsułki u pacjentki wystąpił spadek ciśnienia tętniczego, pojawiła się tachykardia, uogólniona osutka plamisto-grudkowa na tułowiu, z towarzyszącym świądem. Kobieta trafiła na SOR.

Okazało się, że każda kapsułka miękka tego produktu leczniczego zawiera rafinowany olej sojowy, w którym może występować białko orzeszków ziemnych. Przypuszczalnie takich produktów leczniczych będzie w aptekach coraz więcej, bo olej sojowy, w którym może znajdować się białko orzeszków ziemnych, jest jedną z tańszych substancji, wykorzystywanych do produkcji leków.

Efekt nocebo czy faktyczna nadwrażliwość na produkty lecznicze?

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości pozostaje do rozstrzygnięcia jeszcze jedna kwestia: czy reakcja pacjenta to problem rzeczywisty, czy też w jakiś sposób wywołany. Efekt nocebo to istotny problem w farmakoterapii. Jeśli więc pacjent zgłasza ból głowy lub nudności, nie da się tego objawu zweryfikować. „Natomiast jeśli pacjent wymiotuje, ma osutkę, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa objawy dotyczące układu krążenia, układu oddechowego, absolutnie tego nie wolno zlekceważyć. Trzeba się zastanowić, skąd się one biorą — przestrzega dr hab. Woroń. — Pamiętajmy, że śmiertelność w grupie pacjentów, u których wystąpi działanie niepożądane, jest 19-krotnie większa niż w populacji ogólnej. Nie jest więc ono błahym objawem, często stanowi reakcję uogólnioną i może jednocześnie powodować zaburzenia w funkcjonowaniu licznych układów”.

Jak zatem radzić sobie z problemem nadwrażliwości na produkty lecznicze? „Terapia zawsze musi być indywidualizowana — przypomina dr hab. Woroń. — Nie należy stosować suplementów diety, ponieważ nie do końca wiemy, czy to, co w nich jest, naprawdę działa. Suplement to nie jest produkt leczniczy, ale żywność. Suplement diety nigdy nie stanowi alternatywy dla produktu leczniczego. Bardzo istotne jest również monitorowanie zasadności przyjmowania leków”.

Racjonalna polifarmakoterapia

Zdaniem dr. hab. Woronia, coraz częściej w praktyce lekarskiej będzie się pojawiać termin „depreskrypcja”, oznaczający mądre porządkowanie leków przyjmowanych przez pacjenta i odstawianie tych, które nie są aktualnie wskazane, natomiast mogą być źródłem wystąpienia działań niepożądanych. W każdym momencie terapii mogą pojawić się przeciwwskazania do przyjmowania danego leku, może się też okazać, że pacjent po prostu już go nie potrzebuje.

Jest pewne, że stosowanie politerapii czy nawet pojedynczych leków w sposób niewłaściwy naraża pacjenta na działania niepożądane i zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań. „Nie ma wątpliwości co do tego, że im mniej leków stosujemy u pacjenta, tym dłużej on żyje — twierdzi dr hab. Woroń. — Racjonalna polifarmakoterapia jest dzisiaj niezbędna, aby pacjenci żyli nie tylko w sensie biologicznym, ale też by ich komfort życia był odpowiednio wysoki”.