Najmłodszy zdobywca medycznego Nobla miał 32 lata

Wkrótce minie 100 lat od przyznania nagrody Nobla odkrywcy insuliny. Frederick G. Banting miał wówczas 32 lata i był najmłodszym w historii laureatem tej nagrody w dziedzinie medycyny i fizjologii.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Banting prowadził badania nad hormonem wydzielanym w trzustce zwierzęcej. W 1922 roku wspólnie z asystentem, Charlesem Bestem, wyizolował insulinę i zaczął ją stosować u chorych na cukrzycę. Efekty były spektakularne. Komitet Noblowski bardzo szybko docenił wagę odkrycia, bo już w 1923 roku nagrodził naukowca medycznym Noblem. Razem z Bantingiem wyróżniono także jego szefa, Johna Macleoda, natomiast pominięto Besta. Odkrywca, doceniając jednak zasługi asystenta, z własnej inicjatywy podzielił się z nim nagrodą pieniężną.

„Odkrycie insuliny zrewolucjonizowało leczenie cukrzycy. To z pewnością jedna z najmniej dyskusyjnych nagród Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii” – mówi dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który historię tego epokowego odkrycia przypomniał przy okazji ogłoszenia laureatów nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii za rok 2020. Przypomnijmy: tegorocznymi triumfatorami jest trzech naukowców. To: Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice za odkrycie wirusa powodującego zapalenie wątroby typu C (HCV).

CZYTAJ WIĘCEJ: Znamy laureatów Nagrody Nobla 2020 w dziedzinie fizjologii i medycyny

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny była trzecim wyróżnieniem wymienionym w testamencie Alfreda Nobla. Wynalazca m.in. dynamitu aktywnie interesował się badaniami medycznymi. Medyczny Nobel jest wręczany od początku trwania konkursu, czyli od 1901 roku. Za wybór laureata odpowiada Zgromadzenie Noblowskie, działające przy Królewskim Karolińskim Instytucie Medyczno-Chirurgicznym, złożone z 50 członków. Dotychczas przyznano w sumie 110 nagród w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Nagrody nie przyznano dziewięciokrotnie, m.in. mniej Nobli ogłoszono w latach I i II wojny światowej.