Na Zachodzie funkcjonują rozwiązania sprzyjające racjonalizacji bazy szpitalnej

Niewielkie obłożenie łóżek czy mała liczba wykonywanych procedur dotyczą nie tylko położnictwa. Problemy te widać również w pediatrii, dlatego w wielu państwach Europy Zachodniej w szpitalach pierwszego poziomu referencyjnego oddziały pediatryczne nie funkcjonują. W krajach anglosaskich działają tzw. critical access hospitals, gdzie świadczona jest doraźna pomoc. Nie mają one wydzielonych na konkretne specjalizacje oddziałów, ale wielofunkcyjne łóżka. Pacjent jest w takim szpitalu w zależności od potrzeb obserwowany, stabilizowany lub przekazywany placówce wyższego poziomu. Critical access hospitals zabezpieczają także świadczenia z obszaru opieki długoterminowej.

Ponadto na Zachodzie szpitale czy oddziały są często przekształcane w taki sposób, by zabezpieczyć potrzeby zdrowotne lokalnej społeczności i wesprzeć placówki o wyższym poziomie referencyjności poprzez tworzenie łóżek o charakterze podostrym, przeznaczonych dla pacjentów po przebytym leczeniu specjalistycznym. Accute medicine to dziedzina prężnie rozwijająca się w Wielkiej Brytanii, której zadaniem jest szybka diagnostyka i stabilizacja stanu pacjenta z nagłym pogorszeniem zdrowia, a także krótkotrwała obserwacja w warunkach szpitalnych.

Z kolei w USA podstawą funkcjonowania większości szpitali są lekarze hospitaliści. To odpowiednio wykształceni i wszechstronni szpitalni lekarze z podstawową specjalizacją z chorób wewnętrznych, z umiejętnościami z zakresu intensywnej terapii oraz terapii progresywnej. Ich zadaniem jest prowadzenie większości pacjentów przyjmowanych do szpitala w trybie ostrym, zlecanie i koordynowanie konsultacji innych specjalistów, szczególnie w zakresie wykonywania procedur i operacji, a także współpraca z innymi pracownikami medycznymi i administracją w obszarze jakości usług medycznych. Podobne rozwiązania są już także w Holandii i Szwecji (np. Karolinska Institute).

Poza Polską kadrĄ medycznĄ i zarządzającĄ, decydenci oraz sami pacjenci zdali sobie sprawę z tego, że realizacja większości świadczeń medycznych na podstawowym poziomie zabezpieczenia szpitalnego jest po prostu niemożliwa. Dzięki wspomnianym przeze mnie rozwiązaniom racjonalizuje się nie tylko liczbę oddziałów czy szpitali, ale również zasoby kadrowe i finansowe. Wiele szpitali w mniejszych miejscowościach ma przecież dziś spore problemy z zapewnieniem kadry lekarskiej, a szczególnie z obsadą dyżurową.

Nie możemy przedstawiać opinii publicznej fałszywej alternatywy: albo dostęp do świadczeń w szpitalu, albo bezpieczeństwo. Musimy tłumaczyć społeczeństwu, że dostęp do wszystkich specjalistycznych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w bliskim otoczeniu pacjenta to niemożliwa do zrealizowania utopia. Nawet jeśli chory będzie musiał dojechać do szpitala, by np. poddać się skomplikowanemu zabiegowi pod okiem doświadczonego personelu medycznego, to nie znaczy, że w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia nie zostanie mu udzielona pomoc w miejscu jego zamieszkania. Ale pomoc ta powinna polegać na szybkiej diagnostyce i w miarę możliwości — stabilizacji stanu zdrowia.

W mojej opinii, należy mówić nie o likwidacji, a właśnie o racjonalizacji, która często oznacza nie zawieszenie oddziału lub placówki, ale konsolidację. Ten proces trwa zresztą już od jakiegoś czasu. Dyrektorzy, którzy dostrzegli, że dane oddziały realizują niewiele świadczeń i przyjmują małą liczbę pacjentów, w wielu przypadkach zdecydowali się np. na ich połączenie.

Kolejnym, naturalnym krokiem na drodze do racjonalizacji bazy szpitalnej jest konsolidacja podmiotów medycznych. Zachętą do tego jest już sposób ryczałtowego rozliczania. Przed wejściem sieci szpitali placówka zawierała z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę według liczby i specjalizacji oddziałów. Od wprowadzenia systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej kadra zarządzająca szpitala ma do dyspozycji ryczałt i może samodzielnie zdecydować, czy istnienie danego oddziału ma racjonalne i kosztowe uzasadnienie. Należy podkreślić, że przy podejmowaniu decyzji o racjonalizacji oddziału trzeba wziąć pod uwagę liczbę realizowanych procedur, bo ten wskaźnik przekłada się na bezpieczeństwo pacjentów.

Konsekwencją optymalizacji oddziałów i bazy szpitalnej nie będzie pozbawienie Polaków dostępu do leczenia. Mamy przecież dobrze działające placówki podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Daleki jednak jestem od tego, by zamykać szpitale „w ciemno”. Każdy taki przypadek wymaga szczegółowej analizy. W Polsce brakuje łóżek opieki długoterminowej i w części mniejszych miejscowości racjonalne byłoby przekształcenie szpitala w zakład opiekuńczo-leczniczy. Jednak z pozostawieniem funkcji pomocy doraźnej i wieloprofilowego obszaru obserwacyjnego wraz z niezbędnym sprzętem diagnostycznym.