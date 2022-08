Na NFZ tylko białe plomby: amalgamat ma wypaść z koszyka świadczeń

W czerwcu Ministerstwo Zdrowia wysłało do AOTMiT prośbę, by oceniła, czy warto usunąć amalgamat ze świadczeń finansowanych przez NFZ. Kilka dni temu Agencja zaopiniowała takie rozwiązanie pozytywnie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

MZ wysłało do AOTMiT prośbę, by oceniła, czy warto usunąć amalgamat ze świadczeń gwarantowanych. Fot. Pixabay

Białe plomby na wszystkie zęby – Ministerstwo Zdrowia i NFZ planują wyrzucenie amalgamatu i zastąpienie go innymi materiałami. Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji jest za - czytamy w środę (27 lipca) w „Dzienniku Gazecie Prawnej".

Całkowite wycofanie amalgamatu oznacza tylko białe plomby

"W czerwcu Ministerstwo Zdrowia wysłało do AOTMiT prośbę, by oceniła, czy warto usunąć amalgamat ze świadczeń gwarantowanych, czyli finansowanych przez NFZ. Kilka dni temu Agencja zaopiniowała takie rozwiązanie pozytywnie. Jak argumentowała, amalgamat dentystyczny stosowany do wypełnień ubytków próchniczych jest mieszaniną rtęci, stopu srebra, cyny i miedzi. A rtęć jest substancją niebezpieczną w przypadku dzieci i ciężarnych, może też stanowić zagrożenie dla osób z nią pracujących i dla środowiska" - informuje "DGP".

Gazeta dodaje, że usunięcie surowca zawierającego rtęć jest następstwem przyjęcia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2017 r., które zabrania państwom członkowskim stosowania amalgamatu stomatologicznego w leczeniu zębów u dzieci i młodzieży do 15 r.ż. oraz kobiet w ciąży i karmiących, jak również zaleca całkowite wycofanie amalgamatu stomatologicznego do 2030 r.

"AOTMiT w rekomendacji dla MZ pisze, że w Polsce należałoby usunąć w ogóle stosowanie amalgamatu, ale tylko pod warunkiem, że nie ograniczy to dostępności do leczenia. Czyli musi się to łączyć z zastąpieniem tych plomb innymi" - czytamy.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Leczenie zębów na NFZ: 71 zł rocznie na obywatela