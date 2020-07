Na jakości i bezpieczeństwie leków nie można oszczędzać

Jakie rozwiązania na szczeblu europejskim i krajowym są konieczne, aby Europa przestała być rynkiem, a stała się partnerem dla producentów substancji czynnych z Azji? O fundamentach jakości i bezpieczeństwa produkcji leków dyskutowali eksperci podczas webinaru „Bezpieczeństwo lekowe Polski i europejska strategia dla przemysłu farmaceutycznego” zorganizowanego przez firmę Servier.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W Polsce od ok. 2 lat toczy się dyskusja nad zasadnością uniezależnienia się krajowych firm farmaceutycznych od azjatyckich producentów i dostawców substancji czynnych (API – ang. Active Pharmaceutical Ingredient). Jest to problem nie tylko polski, ale również europejski, co uświadomiły nam wydarzenia z ostatnich lat, gdy prawie cała Europa musiała się zmierzyć ze wstrzymaniem dostaw substancji czynnych z Azji lub faktem, że nie spełniały one europejskich norm jakości i bezpieczeństwa.

Zobacz więcej Jednym z elementów Europejskiej Strategii Farmaceutycznej ma być odtworzenie w Europie produkcji substancji czynnych do wytwarzania leków oraz rozwój przemysłu farmaceutycznego. iStock

Sukcesy branży farmaceutycznej

Krajowi decydenci od dawna deklarują, że należycie doceniają kwestię potrzeby zwiększania stopnia samowystarczalności Polski w zakresie leków i substancji czynnych, z których są wytwarzane. Przedstawiciele branży mają nadzieję, że pewne rozwiązania zostaną wypracowane w ramach dialogu, jaki sektor farmaceutyczny poprzez reprezentujące go organizacje prowadzi z przedstawicielami rządu. Temat bezpieczeństwa lekowego wszystkich krajów członkowskich UE jest aktualnie przedmiotem konsultacji prowadzonych przez Komisję Europejską w związku z pracami nad Europejską Strategią Farmaceutyczną. Jednym z jej elementów będzie odtworzenie w Europie produkcji substancji czynnych do wytwarzania leków oraz rozwój przemysłu farmaceutycznego. Krajowi producenci leków oczekują, że Polska będzie odgrywać w tej strategii znaczącą rolę.

Osiągnięcia medycyny nie byłyby możliwe bez stale rozwijającego się przemysłu farmaceutycznego. „Udało się znacząco ograniczyć przedwczesne zgony spowodowane chorobami onkologicznymi: w ciągu ostatnich 25 lat zmniejszyły się o 21 proc. Dzięki wdrożonemu leczeniu antyretrowirusowemu możemy kontrolować u seropozytywnych pacjentów zakażenie HIV, pełnoobjawowe AIDS jest stosunkowo rzadkie. Potrafimy skutecznie wyleczyć 95 proc. osób z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Kolejne lata przynoszą nowe terapie np. w obszarze onkologii czy leczenia chorób rzadkich. (…) Z nadzieją patrzymy na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, które wpływa na poprawę innowacyjności branży” – powiedział dr n. farm. Artur Owczarek z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji przemysłowej.

Możliwe zagrożenia

Jakie są w opinii eksperta największe wyzwania stojące przed branżą? Jedno z nich, jak wskazał dr Artur Owczarek, dobitnie uwidoczniły ostatnie lata: ryzyko zanieczyszczenia substancji czynnych produkowanych poza Unią Europejską, czyli głównie w państwach azjatyckich. Jako przykład z bliskiej perspektywy czasowej ekspert podał problem zanieczyszczenia nitrozaminami (NDMA i NDEA) leków kardiologicznych z grupy sartanów (walsartan), preparatów wykorzystywanych w terapii chorób przewodu pokarmowego (ranitydyna) i leków przeciwcukrzycowych (metformina i pioglitazon). Nitrozaminy to grupa silnie mutagennych czynników rakotwórczych, które zostały sklasyfikowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem i Światową Organizację Zdrowia jako prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi.

„Z pewnością jest to niezamierzone zanieczyszczenie, które może się pojawić w różnym momencie produkcji, np. na etapie materiałów wyjściowych, odczynników czy rozpuszczalników. Wysokie jest ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy poszczególnymi etapami, co ostatecznie może skutkować zanieczyszczeniem półproduktów i produktów finalnych. Zdarza się, że firma wytwarzająca API wykorzystuje odzyskiwane rozpuszczalniki, a proces ich oczyszczania nie jest wystarczająco kontrolowany” – wyjaśnia ekspert.

Problem pogłębia fakt, że permanentny monitoring jest utrudniony, ponieważ europejskie organy kontrolne nie są stale obecne w wielu krajach azjatyckich, np. w Chinach czy w Indiach.

„Po przeanalizowaniu łańcucha dystrybucji widać wyraźnie, że substancje farmaceutyczne (przede wszystkim generyczne) pochodzą z Chin. Jeśli nawet są sprowadzane z Indii, to i tak 70 proc. surowców wykorzystywanych w ich produkcji ma chińskie źródła. Państwa Unii Europejskiej są więc uzależnione od rynku azjatyckiego.(…) Pandemia SARS-CoV-2 pokazała nam, jak istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa lekowego we wszystkich okolicznościach, w tym także w sytuacjach kryzysowych” – wskazał dr Artur Owczarek.

Jak podkreślił w podsumowaniu, konieczne jest zapewnienie chorym leków dobrej jakości i finansowanych na zadowalającym poziomie – szczególnie w obliczu wzrastającego problemu chorób cywilizacyjnych, takich jak: otyłość, nadwaga czy zaburzenia sercowo-naczyniowe. Aby Europa stała się kompleksowym liderem w produkcji surowców farmaceutycznych, decydenci UE muszą uwzględnić cele określone w:

europejskim zielonym porozumieniu,

europejskim planie walki z rakiem,

europejskiej strategii cyfrowej.

Leki są specyficznym produktem

Skuteczniejszy nadzór nad wszystkimi etapami produkcji i pełna samodzielność dla europejskiej branży – to aspekty makro, jeśli chodzi o funkcjonowanie branży farmaceutycznej. Co jest natomiast najważniejsze dla pacjenta? Dostępność, bezpieczeństwo, skuteczność i trwałość w okresie przydatności do spożycia – to jest najistotniejsze dla odbiorców produktów leczniczych. Bezpieczeństwo leku musi zagwarantować jego wytwórca, bo pacjent nie potrafi samodzielnie tego zweryfikować.

Obowiązujące producentów wymagania prawne na gruncie europejskim określa dyrektywa lekowa, która w całości została zaimplementowana do ustawy Prawo farmaceutyczne. W całej UE obowiązują zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP i Dobrej Praktyki Dystrybucji GDP. Aby chronić europejski rynek przed fałszowanymi produktami niewiadomego pochodzenia, wprowadzono regulację nazywaną dyrektywą antyfałszywkową (FMD - ang. Falsified Medicines Directive).

„W Polsce producent jest zobowiązany do złożenia wniosku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych wraz z dokumentacją główną miejsca prowadzenia działalności sporządzoną zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Wytwarzania. Dokumentacja zawiera m.in. szczegółowe informacje dotyczące działalności, usytuowania, layouty produkcji i linii oraz podstawowe informacje o systemie zapewnienia jakości. (…) W przypadku przeprowadzenia inspekcji GIF i uzyskania jej pozytywnego wyniku, wytwórca zostaje wpisany do rejestru oraz unijnej bazy danych EUDRA. Wytwórca, który spełnia kryteria, otrzymuje również certyfikat dobrych praktyk (GMP)” – wyjaśniła dr inż. Monika Jaromińska, chemik, ekspert w dziedzinie badań i rozwoju oraz zapewnienia jakości leków.

Nadzór nad wytwarzaniem leków sprawuje GIF, który w razie potrzeby korzysta z kontroli o charakterze planowym, sprawdzającym lub doraźnym.

„System zarządzenia jakością musi być wdrożony w celu spełnienia wymagań dobrej praktyki wytwarzania. Powinien również obejmować całą firmę. (…) System musi podlegać kontroli na każdym etapie: począwszy od zakupu i przyjęcia surowców, poprzez ich magazynowanie, aż po wytwarzanie produktu końcowego. Ważne jest określenie ryzykownych momentów produkcji i kontrola w ramach audytów wewnętrznych” – dodała dr inż. Monika Jaromińska.

Przykład dobrych praktyk

Jak dbałość o jakość i bezpieczeństwo leków wygląda od strony praktycznej?

„Jednym z jej elementów jest kontrola wszystkich etapów wytwarzania produktu leczniczego: od produkcji intermediatów (półprodukty do produkcji substancji czynnych), poprzez wytwarzanie API, do końcowego procesu wytwarzania produktu leczniczego. Od początku swojej działalności firma Servier kładzie nacisk na produkcję substancji czynnych i leków we własnych zakładach. Na świecie posiadamy 16 zakładów, jeden z nich jest zlokalizowany w Polsce. Spośród zakładów znajdujących się na terenie UE trzy produkują substancje czynne: na Węgrzech, w Hiszpanii i we Francji. 98 proc. substancji czynnych wykorzystywanych później w produkcji leków oryginalnych firmy Servier pochodzi z zakładów francuskich, pozostałe 2 proc. jest wytwarzanych w USA i Japonii” – wyjaśniła Magdalena Borkowska, dyrektor Działu Regulacyjnego i Medycznego Servier Polska.

Jak wskazała, polityka firmy w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych opiera się na czterech filarach:

zainicjowanym ponad 10 lat temu programie wewnętrznych audytów zakładów produkcyjnych, które pozwalają na regularną kontrolę jakości oraz wymianę najlepszych praktyk,

regularnych, cyklicznych kontrolach prowadzonych przez upoważnione do tego podmioty administracyjne potwierdzające spełnienie wymogów GMP,

jak najszerszym wykorzystaniu własnych składników leków oraz drobiazgowej kontroli placówek podwykonawców, którzy je dostarczają,

pełnym zaangażowaniu w inicjatywy zmierzające do przeciwdziałania fałszowaniu lekarstw.