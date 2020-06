Na dobrej drodze do reorganizacji leczenia onkologicznego

Organizacja leczenia onkologicznego w Polsce to wciąż bardzo gorący temat. Zaprezentowana z początkiem roku Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) oraz realizowany już pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej, miały usprawnić działanie systemu. Wybuch pandemii koronawirusa przeniósł uwagę decydentów na walkę z SARS-CoV-2, powodując opóźnienia w realizacji założeń NSO. O problemach z organizacją leczenia przeciwnowotworowego w czasie pandemii COVID-19 oraz o znaczeniu programów walki z rakiem dyskutowali eksperci zaproszeni do udziału w debacie „Onkologia - organizacja leczenia” w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress Online.

Zapowiedzi działań rozbudziły nadzieję na zmiany

Choroby onkologiczne to jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi mierzy się system opieki zdrowotnej nie tylko w Polsce. Według statystyk, rocznie na choroby nowotworowe w naszym kraju zapada około 165 tys. osób, umiera z tego powodu aż 100 tys.

Dr n. med. Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, powołując się na dane Światowej Organizacji Zdrowia, podkreślił, że w ciągu 15-20 lat liczba chorych na nowotwory może ulec podwojeniu. Ekspert widzi jednak szansę na poprawę organizacji leczenia onkologicznego w Polsce.

„Wielką nadzieję dają nam wydarzenia, które w ostatnich dwóch-trzech latach obserwujemy - inicjatywa pana prezydenta, który wystąpił z projektem ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej, wystąpienie inauguracyjne pana premiera, który w swoim expose postawił na pierwszym miejscu zdrowie, w tym m.in. onkologię oraz kardiologię, i wreszcie uchwalona już ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej” - wymieniał dr Meder.

Opóźnienia w realizacji założeń NSO

Przyjęta przez rząd 6 lutego Narodowa Strategia Onkologiczna to tzw. cancer plan, czyli kompleksowy program walki z rakiem. NSO wyznacza 5 kluczowych kierunków, które muszą być realizowane dla poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową. Jednym z celów NSO jest poprawa jakości życia pacjenta w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu.

Środowisko pacjenckie oraz specjaliści zajmujący się chorymi onkologicznie z wielką nadzieją czekają na wprowadzenie w życie założeń tej strategii. Pierwsze działania miały nastąpić w tym roku, jednak rozwój pandemii SARS-CoV-2 spowolnił prowadzone prace. Jak podkreślił wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, działania ministerstwa w ostatnim czasie skupione były na walce z koronawirusem, a inne rozpoczęte projekty, w tym związane z usprawnieniem leczenia w onkologii zostały na pewien czas zawieszone.

Paneliści biorący udział w debacie zgodnie podkreślali, że onkologia, podobnie jak walka z wirusem SARS-CoV-2, powinna być priorytetem w ochronie zdrowia. Wskazywali przy tym, że bardzo ważnym aspektem organizacji leczenia onkologicznego jest właściwe gromadzenie oraz opracowywanie danych medycznych. Placówki, które jako pierwsze wzięły udział w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej - Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach – rozpoczęły, wraz z uruchomieniem programu, gromadzenie szczegółowych danych dotyczących diagnostyki i leczenia swoich pacjentów.

Dane na wagę złota

„W zakresie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej zbieramy informacje o tym, w jaki sposób są realizowane diagnostyka i leczenie w pięciu grupach nowotworów. Widzimy także, pandemia SARS-CoV-2 wpływa na zgłaszalność pacjentów leczonych onkologicznie. Dane docierają do nas w krótkim czasie, a dzięki temu jesteśmy w stanie szybko reagować i podejmować potrzebne działania. Zbieranie realnych danych, które pokazują sytuację opieki onkologicznej, to bardzo ważny element pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej” - wyjaśniał dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ekspert dodał, że bardzo ważnym elementem pilotażu jest ujednolicony, oparty na jednym szablonie system zbierania danych, tak aby były one porównywalne. Ujednolicony sposób zbierania danych we wszystkich szpitalach realizujących pilotaż został stworzony przez ekspertów zajmujących się zarządzaniem i kontrolą jakości. „Dzięki informacjom dostarczanym z systemów informatycznych, stworzonych na potrzeby pilotażu, mogliśmy dużo wcześniej wdrożyć zalecenia towarzystw naukowych oraz monitorować ich efektywność” - dodał.

Metodyka zbierania danych, wszystkie informacje i doświadczenia zgromadzone przez Dolnośląskie Centrum Onkologii i Świętokrzyskie Centrum Onkologii zostały przekazane kolejnym placówkom, które w tym roku dołączyły do pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej.

Innowacyjne pomysły organizacyjne zebrane w raporcie

Podczas panelu „Onkologia - organizacja leczenia” zaprezentowany został raport „Innowacyjna onkologia – możliwości, potrzeby, system” pod redakcją naukową dr hab. Barbary Więckowskiej, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dr. hab. n. med. Adama Maciejczyka. Dokument został opracowany na podstawie najnowszych danych, we współpracy ze specjalistami i ekspertami z zakresu ochrony zdrowia i dziedzin pokrewnych.

„Choroby nowotworowe dotyczą nie tylko sektora ochrony zdrowia. Dlatego, tworząc raport, zebraliśmy ekspertów z różnych dziedzin, nie tylko medycyny, ale także demografii, ekonomii, zarządzania, branży IT. Wszystkim zadaliśmy pytanie: Czy innowacyjność jest drogą do osiągnięcia lepszych efektów w systemie ochrony zdrowia w leczeniu nowotworów i czy rozwiązania, które są wdrażane zarówno w Polsce, jak i za granicą, mogą zwiększyć tę efektywność” - poinformowała dr. hab. Więckowska.

Ekspertka wyjaśniła, że tworząc raport, autorzy spojrzeli na leczenie onkologiczne nie tylko z perspektywy nowych terapii, ale także organizacji całego systemu leczenia i zmian, którym ten system podlega.

"System opieki zdrowia, w tym także onkologia, podlega dynamicznym zmianom. W związku z toczącymi się procesami transformacji obserwujemy stale rosnące zapotrzebowanie na większą integrację środowisk diagnostycznych i leczniczych. Konsolidacja diagnostyki patomorfologicznej, obrazowej i genetycznej w jednym miejscu oraz powiązanie wiedzy na temat sytuacji klinicznej danego pacjenta z dostępnymi opcjami terapeutycznymi, badaniami czy modelowymi ścieżkami klinicznymi to właściwy krok w stronę uporządkowania i ułatwienia pracy klinicystom. Cieszymy się, że wiedza, a także praktyczne spojrzenie ekspertów w dziedzinie onkologii Philips znalazły miejsce w tak potrzebnej polskiej onkologii publikacji” - wyjaśniał dyrektor ds. relacji strategicznych firmy Philips Healthcare Michał Kępowicz, współautor rozdziału „Transformacja onkologii poprzez szybkość, skuteczność i integrację na wielu poziomach”.

Michał Kępowicz zauważył także, że bardzo ważnym aspektem walki z chorobami nowotworowymi jest zdrowy styl życia i zachowywanie postaw prozdrowotnych. Trzeba bowiem pamiętać, że 40 proc. zachorowań na nowotwory to efekt czynników środowiskowych oraz niewystarczającej profilaktyki i dbałości o zdrowie. Niestety duża część zachorowań na raka jest nie do uniknięcia, nawet w przypadku najlepszej prewencji. Dlatego kolejnym kluczowym elementem strategii walki z tą chorobą jest skuteczne działanie systemu opieki onkologicznej. Jak pokazują dane OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), prawie połowa sukcesu funkcjonowania tego systemu zależy od jego zasobów, czyli nowoczesnych technologii, kadr i finansowania. Dodatkowo – zgodnie ze słowami dr. hab. Maciejczyka – znaczenia nabierają kwestie skutecznej koordynacji opieki nad pacjentem oraz szeroko pojętej komunikacji, zarówno w środowisku medycznym, jak i w relacji pacjent - lekarz.

"Koncepcja opieki koordynowanej, a także podjęcie próby dobrej komunikacji z pacjentem zaczyna w Polsce coraz lepiej funkcjonować. Dowodem na to jest powstanie Pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej oraz Narodowej Strategii Onkologicznej, a także dedykowanych ośrodków opieki onkologicznej, czyli tzw. Breast Cancer Units. Również publikacja raportu „Innowacyjna onkologia – możliwości, potrzeby, system” pozwoliła na uporządkowanie wielu istotnych danych i spojrzeń na problem nowotworów. Publikacja ta daje kompleksowy obraz systemu onkologicznego oraz nowotworów, które same w sobie są nie tylko chorobą, ale stanowią znacznie szersze zjawisko społeczne, gospodarcze, a także ekonomiczne” - mówił dyrektor Kępowicz z Philips.

"To, co mogłoby jeszcze lepiej wesprzeć zachodzące zmiany w opiece onkologicznej, to: stworzenie interoperacyjnej platformy wymiany danych medycznych w ramach całej Krajowej Sieci Onkologicznej; zintegrowanie wszystkich rodzajów diagnostyki w poszczególnych ośrodkach onkologicznych, tak aby klinicyści mieli przejrzyste narzędzie do zarządzania leczeniem pacjentów i wspierania podejmowania decyzji klinicznych, oraz wdrożenie - na wzór brytyjskiej długoterminowej strategii NHS - Centrów Szybkiej Diagnostyki, które umożliwiają radykalne skrócenie czasu na wydanie diagnozy, a tym samym rozpoczęcie leczenia na dużo wcześniejszym etapie zaawansowania nowotworu" – dodał Kępowicz.