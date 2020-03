MZ zaleca personelowi medycznemu ograniczenie liczby miejsc wykonywania pracy

W związku z epidemią COVID-19, w trosce o personel medyczny i pacjentów, Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do pracowników sektora ochrony zdrowia, by ograniczyli liczbę miejsc wykonywania pracy. Wszystko po to, by jak podkreśla resort, minimalizować ryzyko transmisji zakażenia koronawirusem.

W piśmie resort zwrócił się do pracowników sektora ochrony zdrowia, by w przypadku pracy w kontakcie z osobami ze zdiagnozowanym zakażeniem albo z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 powstrzymali się od wykonywania pracy z innymi pacjentami, w innych podmiotach leczniczych. Zaś pracownikom, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z takimi grupami pacjentów, zaleca się ograniczenie liczby miejsc wykonywanej pracy.

MZ poprosiło w piśmie o bezwzględne zastosowanie się do zasad i zapowiedziało, że trwają już prace nad wprowadzeniem go do systemu prawa.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z PAP wyjaśnił, że zalecenia mają związek z rozprzestrzenianiem się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i odnotowywanym wzrostem zachorowań na COVID-19, także w sektorze ochrony zdrowia. "Zalecenia są podyktowane troską o personel i pacjentów i mają ograniczyć potencjalne kanały transmisji zakażeń" - podkreślił rzecznik.

