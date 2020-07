MZ: Za wcześnie, by mówić o polskiej szczepionce na COVID-19

Jest za wcześnie, by mówić o szczegółach na temat polskiej szczepionki na COVID-19. Nie ma żadnych oficjalnie zarejestrowanych produktów, które można by tak nazwać – powiedział 28 lipca wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Poinformował, że rząd uczestniczy w unijnych negocjacjach zakupu szczepionki.

Nad stworzeniem szczepionki na SARS-CoV-2 pracują m.in. naukowcy z Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jak zapowiedział jeden z nich, onkolog i immunolog prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz, za półtora miesiąca będzie gotowy prototyp szczepionki.

"Jeżeli tak się wydarzy, to wspaniała informacja, natomiast myślę, że nie ma jeszcze żadnych oficjalnie zarejestrowanych produktów, które można by ze stuprocentową pewnością tak nazwać. Dlatego jest za wcześnie, żeby mówić o szczegółach. (...) Kiedy będziemy mieli stuprocentowe, pewne informacje na ten temat, będziemy je przekazywali opinii publicznej. Co służy szczepieniom, to rzetelne przedstawianie informacji i mówienie o tym, czego jesteśmy w stu procentach pewni" – stwierdził Janusz Cieszyński.

Dodał, że Ministerstwo Zdrowia nie nadzoruje firm, które zajmują się produkcją szczepionek, ale szuka ofert na rynku. Na uwagę, że amerykańska administracja "nadzoruje, stymuluje, inwestuje, zamawia, daje miliardy dolarów firmom prowadzącym badania", Janusz Cieszyński zwrócił uwagę, że polski rząd za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych przekazuje pieniądze na badania nad polską szczepionką.

Zapytany, czy rząd zakontraktował szczepionkę u któregoś z producentów, którzy finalizują przygotowania do produkcji, wiceszef MZ podał, że polski rząd bierze udział we wspólnych negocjacjach na poziomie Unii Europejskiej.

"Trwają rozmowy z kilkoma producentami szczepionek. Warunki wstępne otrzymaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia. Jesteśmy zainteresowani, żeby w tych negocjacjach uczestniczyć tak, by skorzystać z tego, że jeżeli będzie szczepionka dostępna na dobrym warunkach i będziemy pewni jej skuteczności, polski rząd będzie zainteresowany, żeby ją zakontraktować" – poinformował Janusz Cieszyński.

Wyjaśnił, że warunki szczepień będą znane, kiedy "będziemy mieć na stole umowę". W pierwszej kolejności szczepione mają być osoby z grup wysokiego ryzyka: starsze i z chorobami współistniejącymi, a decyzja o zaszczepieniu będzie należeć do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Na pytanie, czy szczepionki dla osób z tych grup będą bezpłatne, wiceminister odpowiedział: "naszą intencją jest to, by – jeśli ta szczepionka będzie – zapewniać ją szczególnie w grupach ryzyka bezpłatnie".

