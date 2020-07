MZ wydłużyło termin składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) do 14 sierpnia

Do 14 sierpnia mogą składać wnioski wszyscy, którzy chcą podejść w sesji jesiennej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych. Ministerstwo Zdrowia wydłużyło termin składania wniosków.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

22 lipca prezes KRDL Alina Niewiadomska w liście do ministra zdrowia poprosiła resort o modyfikację terminarza PESDL. W piśmie zwróciła uwagę, że dotychczasowy terminarz uniemożliwia osobom, które w sesji wiosennej nie uzyskają pozytywnego wyniku, podejście do egzaminu jesienią. Ministerstwo Zdrowia przychyliło się do prośby środowiska o przesunęło termin składania wniosków do 14 sierpnia.

Zobacz więcej iStock

„Ze względu na obecnie panujący stan epidemii oraz fakt, iż termin PESDL w sesji wiosennej 2020 r. jest przewidziany po upływie terminu składania zgłoszeń na egzamin w sesji jesiennej 2020 r., wnioski diagnostów laboratoryjnych przystępujących do PESDL w sesji wiosennej 2020 r., którzy złożą również wnioski o przystąpienie do egzaminu w sesji jesiennej 2020 r., a zdadzą PESDL w sesji wiosennej 2020 r., zostaną potraktowane jako wnioski niezłożone w zakresie zdanych części PESDL" - informuje dodatkowo wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w odpowiedzi na pismo prezes Aliny Niewiadomskiej.

Źródło: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych