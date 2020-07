MZ wprowadza standard organizacyjny teleporad dla lekarzy POZ

Potwierdzenie tożsamości pacjenta, zapewnienie poufności i bezpiecznego przesłania dokumentacji medycznej, poinformowanie pacjenta, czy konieczna jest osobista wizyta u lekarza - to najważniejsze elementy standardu organizacyjnego teleporad udzielanych przez lekarzy POZ, którego projekt przekazano do publicznych konsultacji.

29 lipca w Rządowym Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Standard organizacyjny teleporady w POZ określa m.in. sposób potwierdzenia tożsamości pacjenta, któremu ma być udzielona teleporada. iStock

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, rozporządzenie ma służyć zapewnieniu odpowiednich warunków realizacji teleporady, gwarantując ten sam standard realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców POZ, przy zachowaniu bezpieczeństwa informacji medycznych przekazywanych drogą elektroniczną.

Standard teleporady w POZ - najważniejsze założenia

Standard teleporady w ramach POZ ma zapewnić realizację teleporady z uwzględnieniem takich elementów jak:

1) udostępnienie i opracowanie przez świadczeniodawcę w miejscu wykonywania świadczeń oraz na swojej stronie internetowej informacji o zasadach udzielania teleporad;

2) potwierdzenie tożsamości pacjenta;

3) w przypadku przekazywania dokumentacji medycznej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych - zapewnienie transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem;

3) zapewnienie poufności teleporady;

4) ustalenie, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem - poinformowanie pacjenta o konieczności osobistej wizyty w gabinecie lekarskim, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia w formie teleporady;

4) poinformowanie pacjenta o sposobie realizacji e-recepty, e-skierowania, orzeczeniu o czasowej niezdolności do pracy, w przypadku ich wystawienia oraz o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta, w przypadku gdy pacjent nie posiada takiego konta, w celu ułatwienia dostępu do informacji przekazanych w ramach teleporady.

Projekt zakłada, że podmioty POZ będą miały 90 dni na dostosowanie swojej działalności do przepisów rozporządzenia. Uwagi do projektu można zgłaszać do 5 sierpnia 2020 r. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia "z uwagi na pilną potrzebę zapewnienia dostępu do teleporad".