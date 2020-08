MZ wprowadza dodatkowe obostrzenia w 19 powiatach z największym przyrostem zakażeń SARS-CoV-2

Chcemy wprowadzić dodatkowe rygory w 19 powiatach z największym przyrostem zakażeń koronawirusem, w woj. wielkopolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i łódzkim - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zwiększone regionalne obostrzenia zaczną obowiązywać w sobotę 8 sierpnia.

6 sierpnia na konferencji prasowej w siedzibie resortu zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o planowanym wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń w 19 powiatach z największym przyrostem zakażeń.

MZ wprowadzi w tych powiatach dwa rodzaje obostrzeń - czerwony i żółty.

Zmiany w obostrzeniach zaczną obowiązywać od 8 sierpnia 2020 r.

Obostrzenia "czerwone" - w jakich powiatach, na czym będą polegać?

Większe, "czerwone" obostrzenia będą obowiązywały w powiatach:

ostrzeszowskim,

nowosądeckim,

w Nowym Sączu,

pow. wieluńskim,

pszczyńskim,

w Rudzie Śląskiej,

pow. rybnickim,

w Rybniku,

pow. wodzisławskim.

Tam wprowadzone są najbardziej rygorystyczne obostrzenia, zakazujące funkcjonowania m.in. siłowniom, kinom, sanatoriom i ograniczające liczbę osób na weselach i pogrzebach do 50, a w kościołach do 1 osoby na cztery metry kwadratowe. Ponadto wprowadzony zostanie nakaz noszenia maseczki wszędzie w przestrzeni publicznej.

Obostrzenia "żółte" - w jakich powiatach, na czym będą polegać?

Łagodniejsze, "żółte" rygory będą w powiatach:

wieruszowskim,

w Jastrzębiu Zdroju,

pow. jarosławskim,

w Żorach,

pow. kępińskim,

przemyskim,

cieszyńskim,

pińczowskim,

oświęcimskim,

w Przemyślu.

Tam, według zapowiedzi MZ, możliwe będą m.in. imprezy sportowe, wydarzenia kulturalne, seanse w kinach z udziałem 25 proc. uczestników, a na weselach i pogrzebach dopuszczalne będzie maksymalnie 100 osób. W powiatach oznaczonych kolorem żółtym nie zmieniają się zasady dotyczące ograniczenia w kościołach, noszenia maseczek czy też związane z transportem zbiorowym.

Zmiany zasad wprowadzane w powyższych powiatach nie dotyczą funkcjonowania m.in. salonów fryzjerskich i kosmetycznych, handlu, transportu lotniczego czy też organizacji zgromadzeń.

Łukasz Szumowski: Są obszary Polski, w których przyrost zakażeń koronawirusem jest szybki

Tłumacząc kategoryzację zakażeń Szumowski zauważył, że większość Polski jest "zielona". Ale - dodał - "niestety są obszary, gdzie ten przyrost jest szybki i tam trzeba reagować". Jednocześnie zaznaczył, że "mapa obszarów czerwonych i żółtych pokazuje wyraźnie, że to nie jest tak, że czas wakacji daje wzrost zakażeń. Pas zbliżony do Wybrzeża jest w całości "zielony". Nie ma tam dramatycznej liczby zakażeń".

Jak jednak podkreślił, trzeba otrząsnąć się z beztroski. "To dotyczy całej Polski, bo naprawdę, jeżeli nie chcemy, żeby kolor czerwony rozprzestrzenił się na całą Polskę, to starajmy się zachowywać reżim sanitarny - nosić maskę w sklepach i w komunikacji miejskiej. Niech to wejdzie w nasz nawyk, dopóki nie będzie leków i szczepionki" - zaapelował.

Od 1 września obowiązek posiadania zaświadczenia o przeciwwskazaniach medycznych do noszenia maseczki

Wiceminister resortu Janusz Cieszyński poinformował z kolei, że od 1 września wprowadzony będzie obowiązek posiadania zaświadczenia o przeciwwskazaniach medycznych do zasłaniania ust i nosa. "Informujemy o tym dzisiaj, aby każdy mógł w nadchodzących tygodniach o takie zaświadczenie wystąpić" - wskazał. Zaznaczył jednocześnie, że liczba takich przypadków powinna być "bardzo, bardzo niewielka".

Odnosząc się do tej zapowiedzi Szumowski dodał, że "nie ma czegoś takiego jak medyczne przeciwwskazania w zasłanianiu nosa i ust". "Jeśli ktoś nie może nosić maski z powodu bardzo ciężkiej niewydolności oddechowej czy bardzo ciężkiej alergii, zawsze może nosić przyłbicę" - podkreślił.

Szef MZ zapowiedział również, że "w weekend i w kolejnych dniach po weekendzie należy się nadal spodziewać liczb w granicach 500, 600, być może 700, dlatego że chcemy dziennie robić wymazy w tych zakładach pracy, w których są ogniska zachorowań, u tysiąca do dwóch tysięcy pracowników naraz". Wyjaśnił, że wymazy są pobierane "cały czas, jak najsprawniej".

6 sierpnia MZ poinformowało o 726 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 18 osób. Łącznie w Polsce zanotowano dotychczas 49 515 przypadków i 1774 zgonów.

