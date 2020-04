MZ uznało COVID-19 za chorobę zawodową

Ministerstwo Zdrowia uznało chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 jako chorobę zawodową, przychylając się tym samym do apelu Naczelnej Izby Lekarskiej.

Z prośbą o uznanie COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, za chorobę zawodową Naczelna Izba Lekarska zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia 30 marca. Samorząd lekarski argumentował, że lekarze są ze wszystkich zawodów medycznych najbardziej narażeni na zakażenie. Ryzyko to wzrasta z uwagi ba fakt, że w wielu placówkach nadal brakuje środków ochrony indywidualnej.

"Jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Prezydium NRL w celu ucięcia wszelkich wątpliwości, sugerowało nawet odrębne wpisanie choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 do wykazu chorób zawodowych ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych. W ww. apelu proponowano również, że w przypadku, gdy na chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 zachoruje lekarz albo lekarz dentysta, to z wysokim prawdopodobieństwem choroba ta została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, co stanowi warunek uznania zakażenia za chorobę zawodową" - informuje NIL.

