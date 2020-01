MZ uchyla zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców

Przez ostatnie cztery lata świadczeniodawcy nie dostosowali się do zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów - dlatego resort zdrowia wycofuje się z zapisów obowiązującego rozporządzenia i... proponuje nowe. Nowe zasady identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej do celów porównywania działalności świadczeniodawców mają zostać przedstawione w drugim kwartale 2020 roku.

Resort zdrowia musiał pogodzić się z porażką wdrażania rozporządzenia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców z lipca 2015 roku. Po czterech latach wskazuje na fiasko związane z niedostosowaniem się świadczeniodawców do zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, a także wskazuje na niedostosowanie wymagań rzeczonego rozporządzenia do wdrażania standardu rachunku kosztów związanego z procesem taryfikacji świadczeń zdrowotnych. Zdaniem legislatora konieczne jest ujednolicenie sposobu identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania danych związanych z kosztami świadczeń zdrowotnych wykorzystywanych do porównywania działalności świadczeniodawców oraz zestawiania ich względem wybranych wskaźników ekonomicznych.

W ocenie Ministerstwa Zdrowia najlepszym rozwiązaniem tej sytuacji jest uchylenie obowiązującego rozporządzenia i przygotowanie, po pogłębionej analizie, nowego rozporządzenia.

"Projekt docelowego kształtu rozporządzenia(...) zostanie przekazany do konsultacji publicznych na początku II kwartału 2020 r. Efektem uchylenia rozporządzenia będzie zapewnienie świadczeniodawcom czasu potrzebnego na przygotowanie się i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie standardu rachunku kosztów" - wskazuje w uzasadnieniu resort zdrowia.