MZ: Szczepionek przeciwko grypie nie zabraknie

Szczepionek przeciwko grypie nie powinno zabraknąć – powiedział w czwartek 1 października wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że szczepionki skupywane obecnie przez Agencję Rezerw Materiałowych to dodatkowa pula, która będzie także przeznaczona dla Polaków. W ten sposób MZ odniosło się do braków szczepionek w aptekach, o których alarmują farmaceuci i pacjenci.

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że liczba dostępnych w Polsce szczepionek przeciw grypie przekroczy 2,5 mln. Minister informował też wcześniej, że w porozumieniu z Agencją Rezerw Materiałowych udało się przeprowadzić bardzo szybkie postępowanie i można liczyć na kolejne dostawy szczepionek.

"Są one powyżej połowy miliona" – mówił.

Pytany o te zapowiedzi podczas konferencji prasowej 1 października wiceminister Waldemar Kraska powiedział, że "mówimy o szczepionkach przeciwko grypie. To jest te 2,5 mln, które będą dostępne w refundacji, ale także dla osób, które będą chciały je kupić w aptece. To, co w tej chwili skupuje Agencja Rezerw Materiałowych, to dodatkowa pula, która będzie także przeznaczona dla Polaków".

"To nie będzie jakaś rezerwa, która będzie trzymana w Agencji Rezerw Materiałowych, tylko będzie ona udostępniona dla Polaków. Myślę, że tych szczepionek nie powinno zabraknąć" – dodał.

Poinformował również, że w poprzednim tygodniu do Polski trafiło 400 tys. szczepionek przeciwko grypie, w tym ma trafić 500 tys.

"Wiem, że w pierwszych dwóch tygodniach września były dostawy po 200 tys., więc to jest spora liczba. To są także szczepionki, które trafiają do różnych firm, bo firmy także zakontraktowały szczepionki dla swoich pracowników" – dodał wiceminister Kraska.

Czy istnieje harmonogram dostaw?

"Z tego co widziałem, ten harmonogram jest rozpisany na cały październik, ale także i w grudniu będą one do Polski docierać. Przypominam, że najlepszym okresem na szczepienia jest listopad i grudzień, bo najczęściej grypa atakuje w styczniu, lutym, marcu. Czyli jeżeli zaszczepimy się w tych dwóch miesiącach nasza odporność na ten szczyt zachorowania na grypę będzie największa i wtedy łatwiej nam bronić się przed tym wirusem grypy" – powiedział Waldemar Kraska.

Na 50-procentową refundację szczepionki przeciw grypie mogą liczyć:

osoby w wieku 65-74 lata,

osoby w wieku 18-64 z chorobami współistniejącymi,

kobiety w ciąży

dzieci od 2 do 5 lat (w formie donosowej)

Grupy nieobjęte refundacją również mogą skorzystać ze szczepień przeciwko grypie, w pełnej odpłatności. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie refundował szczepienia pracownikom medycznym zatrudnionym w danej placówce na umowie o pracę.

