MZ: Szczepienia przeciw grypie i testy w kierunku SARS-CoV-2 podstawą strategii na czas II fali epidemii COVID-19

Opracowujemy strategię na czas, spodziewanej jesienią, II fazy epidemii dotyczącą m.in. szczepień przeciw grypie i testów na obecność SARS-CoV-2, by zapewnić jak najszerszy do nich dostęp - poinformował Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia.

Waldemar Kraska był gościem Polsat News. Wiceminister wyjaśnił, że obserwowany wzrost liczby dziennych nowych zachorowań (23 lipca - 418, 22 lipca - 380, 21 lipca - 399) to efekt po pierwsze poluzowania obostrzeń, po drugie nieprzestrzegania obowiązujących zaleceń, czyli zachowywania odpowiedniego dystansu, noszenia maseczek, używania środków do dezynfekcji rąk. Dodał, że obecne zakażenia maja charakter "punktowy" - dotyczą imprez rodzinnych, zamkniętych skupisk ludzkich.

Waldemar Kraska zaznaczył też, że resort szykuje się już na wzrost zachorowań jesienią, choć trudno powiedzieć, kiedy on nastąpi i w jakiej skali.

"Powołaliśmy zespół, który opracowuje strategię na II falę epidemii. Pierwsze jego posiedzenie ma być w poniedziałek (27 lipca – red.)" - powiedział.

Zapewnił, że zespół w tej chwili analizuje doświadczenia krajów europejskich w związku z przebiegiem epidemii. Opracować ma m.in. strategię dotyczącą szczepień przeciw grypie oraz testów w kierunku SARS-CoV-2, której celem jest zapewnienie jak najszerszego do nich dostępu.

Równocześnie w ministerstwie odbywa się przegląd dotyczący działania opieki zdrowotnej. Resort opracowuje również plan przemodelowania szpitali jednoimiennych.

"Nastał na to czas, by były one bardziej elastyczne do pojawiających się nowych przypadków" - wyjaśnił.

Dodał, że ministerstwo będzie chciało przekazać tzw. szybkie testy diagnostyczne najpierw do szpitalnych oddziałów ratunkowych, a potem lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto zapewnił, że liczba respiratorów jest wystarczająca.