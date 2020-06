MZ: Środki z Funduszu Medycznego zwiększą dostępność leczenia m.in. chorób rzadkich

Do Sejmu właśnie trafiła ustawa, która powołuje Fundusz Medyczny. Jego powstanie przyczyni się m.in. do zwiększenia dostępności do terapii dla pacjentów z chorobami rzadkimi - zapewnia Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwo Zdrowia.

Powstanie Funduszu Medycznego zapowiedzieli na wspólnej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski i prezydent Andrzej Duda jeszcze w marcu. Minister zdrowia informował wówczas, że Fundusz będzie przeznaczony na trzy filary: pierwszy dotyczy leczenia onkologicznego i chorób rzadkich dzieci i dorosłych, drugi inwestycyjny i trzeci profilaktyczny. Na sferę profilaktyki ma być przeznaczone około 10 proc. środków Fundusz.

Po tych deklaracjach na jakiś czas wokół Funduszu zapadła medialna cisza - jego koncepcja się zmieniała. Temat wrócił wraz z rozpędzającą się kampanią wyborczą przed wyborami prezydenckimi. Na początku czerwca wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski w rozmowie z "Polityką Zdrowotną" poinformował, że dwa obiecany fundusze: medyczny i modernizacji szpitali zostaną połączone w jeden.

Pytany o szczegóły dotyczące powołania i zasad funkcjonowania Funduszu Medycznego rzecznik prasowy MZ Wojciech Andrusiewicz powiedział, że dzięki Funduszowi zwiększy się finansowanie polskiego systemu ochrony zdrowia oraz m.in. dostęp do terapii lekowych chorób rzadkich, w tym terapii poza granicami Polski.

Dodał, że chorych cierpiących na choroby rzadkie leczy się na całym świecie w różnych ośrodkach.

"My też leczymy choroby rzadkie. Wystarczy powiedzieć, że SMA jest leczone w Polsce na bardzo wysokim poziomie. Rodzicie dzieci chorujących na SMA podkreślają, że dostępność tej terapii w Polsce jest już na bardzo wysokim poziomie, ale my chcemy zwiększać finansowanie chorób rzadkich i zwiększać dostęp do tych terapii, stąd też decyzja, by dopisać te choroby do Funduszu Medycznego" – wyjaśnił.

Pieniądze, które zabezpiecza ustawa o Funduszu Medycznym mają być przeznaczone na profilaktykę, wczesne wykrywanie, diagnostykę i leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich, infrastrukturę – przebudowę, modernizację i zakup sprzętu dla szpitali. Planowane jest też dodatkowe finansowanie m.in. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18 lat oraz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Na te zadania – ujęte jako trzy filary: leki i świadczenia zdrowotne, inwestycje oraz profilaktykę – rocznie, przez osiem lat, począwszy od 2021 r., zaplanowano 4 mld zł. W 2020 r. z budżetu państwa przeznaczone na nie maksymalnie 2 mld zł.