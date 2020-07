MZ skraca czas kwarantanny spowodowanej COVID-19

2 lipca 2020 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie MZ dotyczące czasu obowiązkowej kwarantanny związanej z COVID-19. Kwarantanna będzie trwała do 24 godzin od wprowadzenia ujemnego wyniku testu diagnostycznego do systemu teleinformatycznego przez laboratorium wykonujące badanie. Jednak nie może skończyć się wcześniej niż siódmego dnia po narażeniu na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

W nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 29 czerwca 2020 r. (wchodzi w życie 2 lipca 2020 r.) w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego wprowadzono zmianę, która pozwala na skrócenie czasu kwarantanny spowodowanej zakażeniem lub narażeniem na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Zobacz więcej Rozporządzenie ministra zdrowia umożliwia wcześniejsze zakończenie kwarantanny spowodowanej COVID-19. iStock

Zgodnie z rozporządzeniem, okres obowiązkowej kwarantanny w przypadku COVID-19 zakończy się po upływie 24 godzin od czasu wprowadzenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych, uzyskanego z materiału klinicznego pobranego od osoby poddanej kwarantannie, nie wcześniej niż 7. dnia, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia [na chorobę COVID-19] lub styczności [ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych ją wywołujących].

W przypadku gdy takie badanie nie zostanie wykonane, kwarantanna zakończy się po 14 dniach, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.

Zmiana ta "pozwoli na skrócenie kwarantanny w stosunku do osób, co do których potwierdzono brak zakażenia koronawirusem przed upływem standardowego okresu trwania kwarantanny" - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

