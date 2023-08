MZ opublikowało projekt wrześniowej listy refundacyjnej. Będą zmiany m.in. dla pacjentów z rakiem płuca

Nowa lista refundacyjna, która zacznie obowiązywać od września, wprowadza zmiany między innymi dla pacjentów z rakiem płuca, rakiem nerki, rakiem przełyku i chłoniakiem B-komórkowym oraz pacjentów chorych na zapalenie błony naczyniowej oka (ZBN).

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Adobe Stock

18 sierpnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowej listy refundacyjnej. Zgłaszanie uwag do projektu obwieszczenia jest możliwe wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: wykazy-u[email protected] do 21.08.2023 r. (poniedziałek) do godziny 14.00.

Jakie zmiany w refundacji od 1 września 2023 r.

Wśród nowych wskazań i zmian w programach lekowych i chemioterapii znalazły się m.in.

NOWE WSKAZANIA ONKOLOGICZNE

Program B.6 - leczenie raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej

lorlatynib - I linia leczenia pacjentów z NDRP z mutacją w genie ALK (chorzy wcześniej nie poddawani systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu).

- I linia leczenia pacjentów z NDRP z mutacją w genie ALK (chorzy wcześniej nie poddawani systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu). sotorasib - II lub kolejne linie leczenia pacjentów z NDRP z mutacją G12C w genie KRAS po niepowodzeniu co najmniej jednej wcześniejszej linii leczenia systemowego.

- II lub kolejne linie leczenia pacjentów z NDRP z mutacją G12C w genie KRAS po niepowodzeniu co najmniej jednej wcześniejszej linii leczenia systemowego. atezolizumab - leczenie adjuwantowe po całkowitej resekcji i chemioterapii opartej na związkach platyny u dorosłych pacjentów z NDRP o wysokim ryzyku wystąpienia nawrotu, u których w tkance nowotworowej ekspresja PD-L1 wynosi ≥50% na komórkach guza.

W programie B.6 dodano też zapisy dotyczące monitorowania wskaźników skuteczności leczenia wykorzystywanego w programie oraz podkreślono brak możliwości uprzedniego leczenia immunoterapią lub immunochemioterapią pacjentów kwalifikowanych do leczenia immunoterapią w I linii leczenia NDRP.

Program B.10 - leczenie pacjentów z rakiem nerki

pembrolizumab - leczenie adjuwantowe po zabiegu nefrektomii u dorosłych pacjentów z rakiem nerki.

Program B.58 - leczenie chorych na raka przełyku, połączenia żołądkowo-przełykowego i żołądka

niwolumab - leczenie adjuwantowe niwolumabem w monoterapii dorosłych pacjentów z rakiem przełyku (płaskonabłonkowym lub gruczołowym) lub połączenia żołądkowo-przełykowego, z chorobą resztkową, po wcześniejszej chemioradioterapii neoadjuwantowej.

- leczenie adjuwantowe niwolumabem w monoterapii dorosłych pacjentów z rakiem przełyku (płaskonabłonkowym lub gruczołowym) lub połączenia żołądkowo-przełykowego, z chorobą resztkową, po wcześniejszej chemioradioterapii neoadjuwantowej. niwolumab - I linia leczenia niwolumabem w skojarzeniu z chemioterapią skojarzoną opartą na fluoropirymidynie (5FU) i pochodnej platyny (oksaliplatynie lub kapecytabinie - według schematu CAPOX lub FOLFOX) dorosłych pacjentów z HER2-ujemnym zaawansowanym lub przerzutowym gruczolakorakiem przełyku, połączenia żołądkowo-przełykowego lub żołądka z ekspresją PD-L1 wg skali CPS ≥ 5.

- I linia leczenia niwolumabem w skojarzeniu z chemioterapią skojarzoną opartą na fluoropirymidynie (5FU) i pochodnej platyny (oksaliplatynie lub kapecytabinie - według schematu CAPOX lub FOLFOX) dorosłych pacjentów z HER2-ujemnym zaawansowanym lub przerzutowym gruczolakorakiem przełyku, połączenia żołądkowo-przełykowego lub żołądka z ekspresją PD-L1 wg skali CPS ≥ 5. niwolumab + ipilimumab - I linia leczenia niwolumabem w skojarzeniu z chemioterapią zawierającą fluoropirymidynę i pochodną platyny albo z ipilimumabem dorosłych pacjentów z zaawansowanym nieoperacyjnym, nawrotowym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem przełyku z ekspresją PD-L1 ≥ 1%.

- I linia leczenia niwolumabem w skojarzeniu z chemioterapią zawierającą fluoropirymidynę i pochodną platyny albo z ipilimumabem dorosłych pacjentów z zaawansowanym nieoperacyjnym, nawrotowym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem przełyku z ekspresją PD-L1 ≥ 1%. triflurydyna + typiracyl - III linia leczenia triflurydyną z typiracylem pacjentów z gruczolakorakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego w stadium uogólnionym, u których udokumentowano nieskuteczność dwóch wcześniejszych standardowych schematów leczenia choroby zaawansowanej, w tym obejmujących fluoropirymidynę, platynę i taksany lub irynotekan.

Program B.108.FM - leczenie pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy

selpercetynib - II linia leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem rdzeniastym tarczycy z obecnością fuzji genu RET, którzy wymagają terapii systemowej po wcześniejszym leczeniu wandetanibem lub kabozantynibem. (Choroba rzadka) (TLI)

Program B.149 - leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi

ruksolitynib - leczenie ruksolitynibem pacjentów od 12 roku życia z ostrą lub przewlekłą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych i z niewystarczającą odpowiedzią na leczenie kortykosteroidami. (Choroba rzadka)

Program B.148 - leczenie chorych na raka endometrium

dostarlimab - II linia leczenia pacjentek z nawrotowym lub zaawansowanym rakiem endometrium z upośledzeniem naprawy nieprawidłowo sparowanych nukleotydów (dMMR) lub wysoką niestabilnością mikrosatelitarną (MSI-H).

Program C.6 - Carboplatin

karboplatyna - objęcie finasowaniem karboplatyny w nowotworach przełyku – wszystkie lokalizacje (ICD-10 C.15.) wraz z usunięciem dotychczasowego zawężenia wskazania. (Wskazanie off-label)

Program C.47 - Paclitaxel

paklitaksel - objęcie finasowaniem paklitakselu w nowotworach przełyku - wszystkie lokalizacje wraz z usunięciem dotychczasowego zawężenia wskazania oraz dodanie możliwości finasowania podania paklitakselu w terapii nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu. (Wskazanie off-label)

NOWE WSKAZANIE NIEONKOLOGICZNE

Program B.105 - leczenie pacjentów chorych na zapalenie błony naczyniowej oka (ZBN)

Onkologia Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych ZAPISZ MNIE

× Onkologia Wysyłany raz w miesiącu Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych Chcę otrzymywać newsletter * Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze * ZAPISZ MNIE Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

deksametazon w postaci implantu doszklistkowego - leczenie klinicznie znamiennego obrzęku plamki w przebiegu zapalenia błony naczyniowej oka.

Do programu wprowadzono także lek Ozurdex (dexamethasonum) do leczenia klinicznie znamiennego obrzęku plamki w prze-biegu zapalenia błony naczyniowej oka.

Jak informuje MZ, nastąpiła kompleksowa zmiana programu lekowego B.105 obejmująca modyfikację zapisów dotyczących kryteriów kwalifikacji, kryteriów wyłączenia z programu, dawkowania oraz badań diagnostycznych i monitorujących skuteczność terapii stosowany w ramach programu.

INNE ZMIANY W PROGRAMACH LEKOWYCH

Program B.122 - leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu

W programie B.122 wprowadzono zmiany umożliwiające pacjentom leczenie w warunkach domowych oraz dodano zapisy dotyczące monitorowania wskaźników skuteczności i bezpieczeństwa leczenia wykorzystywane w programie.

ZMIANY W REFUNDACJI APTECZNEJ

Od września wskazanie refundacyjne ma otrzymać produkt Fostex Nexthaler (beklometazonu dipropionian i formoterolu fumaran dwuwodny) - nowy, dwuskładnikowy produkt leczniczy w postaci proszku do inhalacji z inhalatorem proszkowym DPI, stosowany w POChP i astmie.

Podsumowanie zmian w refundacji w 2023 r.

Jak zaznacza resort zdrowia, nadal trwają prace administracyjne nad finalnym wykazem refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym od 1 września 2023 r., jednak uwzględniając projekt wrześniowej listy, od początku roku 2023, finansowaniem ze środków publicznych zostanie objętych 113 nowych cząsteczko-wskazań, w tym:

60 cząsteczko-wskazań onkologicznych,

53 cząsteczko-wskazania nieonkologiczne,

34 cząsteczko-wskazania dedykowane chorobom rzadkim.

Jaj zaznacza MZ, najwięcej nowych cząsteczko-wskazań onkologicznych w 2023 r. obserwujemy w hematoonkologii (26), w nowotworach układu oddechowego (11) i pokarmowego (9). Najwięcej nowych cząsteczko-wskazań nieonkologicznych w 2023 r. obserwujemy w kardiologii (19), reumatologii (6), hematologii (4), gastroenterologii (4) i dermatologii (4).