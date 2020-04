MZ odpowiada na wątpliwości dot. kierowania lekarzy do pracy na oddziałach zakaźnych

Resort zdrowia odniósł się do wątpliwości środowiska lekarskiego - przekazanych za pośrednictwem Naczelnej Izby Lekarskiej - dotyczących warunków kierowania do pracy na oddziałach zakaźnych personelu medycznego o innej specjalizacji.

Placówki lecznicze, w związku z obowiązkiem nałożonym na nie przez wojewodów, muszą w warunkach epidemii COVID-19 działać w stanie podwyższonej gotowości. Wiąże się to z zapewnieniem przez szpitale zapewnienia łóżek oraz opieki dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. NIL zwrócił się więc do Ministerstwa Zdrowia o doprecyzowanie przepisów, na podstawie których do pracy na oddziale zakaźnym może zostać skierowany specjalista z innej dziedziny medycyny niż choroby zakaźne. Jak informuje NIL, w odpowiedzi na pismo prezesa NRL, minister zdrowia podziela wątpliwości co do podstawy prawnej takiego działania dyrekcji poszczególnych placówek.

"Ocena adekwatnych działań ze strony pracodawców nie może pomijać kwestii kwalifikacji pracownika i powinna być jednak dokonywana w oparciu o konkretne okoliczności jego dotyczące, w szczególności zakres powierzonych mu faktycznie zadań oraz obowiązków określonych w jego umowie o pracę. Dodatkowo Minister Zdrowia zwrócił uwagę na wprowadzoną od 1 kwietnia 2020 r. zmianę ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wyniku której lekarz stażysta oraz lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne mogą, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zostać skierowani do realizacji innych zadań niż wynikające odpowiednio z programu stażu albo programu specjalizacji odpowiednich do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza. Na wniosek lekarza okres wykonywania powyższych działań może zostać zaliczony do okresu odbywania odpowiednio stażu albo szkolenia" - informuje samorząd lekarski.

Źródło: NIL

