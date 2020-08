MZ o rekordzie zakażeń koronawirusem w Polsce: Nie ma dużych ognisk, które by rzutowały na ten wynik

"Nie ma dużych ognisk zachorowań na COVID-19. Dzienny ich wskaźnik wynika głównie z zakażeń w zakładach pracy czy w trakcie imprez okolicznościowych" – skomentował w piątek 21 sierpnia rekordowe 903 zakażenia rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Ministerstwo Zdrowia w piątek 21 sierpnia podało informację o największej liczbie dziennych nowych przypadków zachorowań z powodu koronawirusa SARS-CoV-2. Wyniosła ona 903 i przekroczyła dotychczasowy rekord z 8 sierpnia.

Zobacz więcej iStock

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz uspokajał, że obecny wzrost zdiagnozowanych przypadków pochodzi z mniejszych ognisk.

MZ: Nie ma w Polsce dużych ognisk koronawirusa SARS-CoV-2

"Pragnę uspokoić. Nie ma dużych ognisk, które by rzutowały na ten wynik. Mamy natomiast, choćby na Śląsku, dwa domy opieki społecznej. Mamy w Małopolsce szereg mniejszych zakładów pracy" - wyjaśnił Andrusiewicz.

Dodał, że jeśli sytuacja epidemiologiczna w Krakowie nie zmieni się w najbliższych dniach, to w przyszłym tygodniu dołączy on do strefy żółtej, czyli obszaru objętego dodatkowymi obostrzeniami. Podał, że łącznie ze 156 nowo wykrytych przypadków choroby w województwie małopolskim, 60 pochodzi właśnie z jego stolicy.

CZYTAJ TEŻ: Nowa lista powiatów "czerwonych" i "żółtych", objętych obostrzeniami

Z kolei na sytuację epidemiologiczną w Wielkopolsce rzutują zakażenia w mniejszych zakładach pracy i imprezy okolicznościowe: wesela - wskazał rzecznik MZ.

Natomiast na Mazowszu sytuacja nie zmieniła się znacząco i zakażenia wykrywane są w mniejszych ogniskach, np. w restauracjach - dodał.

Na Pomorzu również wykryto wiele nowych przypadków, ale na ten wynik rzutują głównie zakażenia osób, które przebywają na kwarantannie - wyjaśnił Andrusiewicz.

"Na ten blisko dziewiędziesięcioosobowy wynik zakażonych blisko 60 osób to osoby z kwarantanny, więc nie ma obawy, że mogły one kogoś zakażać" – zapewnił.

MZ: Koniec wakacji będzie sprzyjał wzrostom zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Andrusiewicz zaapelował o rozsądek do wszystkich osób mieszkających na terenach objętych obostrzeniami.

"Zastanówmy się, czy niedługo nasza nieodpowiedzialność nie spowoduje tego, że nie będziemy organizowali imprez, nie będziemy chodzili na imprezy sportowe, a wesela spadną nam do 50 osób. Apelujemy o odpowiedzialność" – powiedział rzecznik.

Andrusiewicz zaznaczył, że 21 sierpnia wyzdrowiało blisko 550 osób, co - jak ocenił -jest pozytywną informacją. Przyznał jednocześnie, że koniec wakacji będzie sprzyjał ogniskom z powrotów zorganizowanych.

"Niestety mamy ponad 100 tys. osób na kwarantannie. Ta liczba się utrzymuje na tym samym poziomie. Niestety jest też dość dużo imprez wakacyjnych, wycieczek, powrotów z wakacji, raczej zorganizowanych. To też rzutuje na tę skalę wyników" – wskazał rzecznik.

Łącznie liczba zdiagnozowanych przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 60 tys. 281, a zgonów do 1 tys. 938.

PRZECZYTAJ TEŻ: COVID-19 w Polsce: liczba zakażeń koronawirusem i zgonów [AKTUALIZACJA]

Powołano zespół do spraw zakupu szczepionki na COVID-19