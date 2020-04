MZ: Na przełomie tego i następnego tygodnia będzie zmiana legislacyjna dot. pobrań "drive thru"

W Ministerstwie Zdrowia toczą się prace legislacyjne umożliwiające osobom kończącym kwarantannę (w 12. dobie) wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2 w trybie drive thru, czyli punkcie mobilnym – poinformował Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy resortu.

Z przekazanych informacji wynika, że resort planuje zorganizowanie tzw. "drive thru kwarantannowych".

"Potrzebna jest zmiana legislacyjna, żeby takie osoby najprawdopodobniej w 12. dobie (kwarantanny) mogły wyjechać własnym samochodem na takie drive thru, gdzie będzie pobrany wymaz do badania i do 14. doby uzyskamy wynik" - wyjaśnił Wojciech Andrusiewicz.

Zaznaczył, że jeśli pacjent nie będzie miał własnego transportu, wymazówka zostanie mu dostarczona.

"Chodzi o to, żeby osoby kończące kwarantannę miały 100 proc. pewność, że są zdrowe" - dodał.

"Toczą się w Ministerstwie Zdrowia prace, by te wymazówki obsługiwał zespół kurierski. Szczegóły są opracowywane, jakie służby dodatkowo wejdą do czynności w związku z pobieraniem wymazówek" - wskazał rzecznik prasowy resortu.

Podkreślił, że MZ planuje, by "wymazówki docierały częściej do osób ze wskazaniem, na kwarantannie".

"Stąd starania, żeby zaangażować większa liczbę służb. Nie tylko medycznych. (...) Liczymy, że na przełomie tego i przyszłego tygodnia ta zmiana legislacyjna będzie i te drive thru zacznie funkcjonować na szeroką skalę" - dodał.

Rzecznik resortu zdrowia podsumowując statystyki z ostatnie doby powiedział, że po niedzieli zanotowano mniejszą liczbę zrobionych testów na koronawirusa.

"Na chwilę obecną jest to poniżej 10 tys. Po każdej niedzieli widzimy, że ta ilość testów wykonywanych spada. Wiąże się to między innymi z mniejszą liczbą personelu" - wskazał.

Podkreślił, że funkcjonuje blisko 90 laboratoriów w Polsce, które mają zdolność wykonywania badań 25 tys. próbek na dobę. Poinformował również, że trwa walidacja testów białkowych i antygenowych.

"Chcemy mieć przynajmniej kilkaset próbek pobranych i kilkaset testów wykonanych, tak, żeby z pełną odpowiedzialnością móc stwierdzić, że testy antygenowe dają wiarygodny wynik" - powiedział Wojciech Andrusiewicz.

Podkreślił, że każda osoba z personelu medycznego, która miała kontakt z osobą zakażoną, powinna być obowiązkowo skierowana przez dyrekcję szpitala na badania.

