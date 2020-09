MZ: dostawcy oprogramowania gabinetowego otrzymają dokumentację dot. włączania funkcji kierowania na testy

Ministerstwo Zdrowia przekaże w tym tygodniu dostawcom oprogramowania gabinetowego, funkcjonującego w przychodniach, dokumentację techniczną interfejsu, niezbędną do włączenia funkcji kierowania na testy do aplikacji gabinetowych - przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do uwag Porozumienia Zielonogórskiego, że z aplikacji gabinet.gov.pl korzystają nieliczni lekarze.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

14 września Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie opublikowała stanowisko, w którym sygnalizuje problemy techniczne związane z realizacją jesiennej strategii walki z pandemią.

Zobacz więcej Porozumienie Zielonogórskie podnosi, że zdecydowana większość gabinetów nie korzysta z aplikacji gabinet.gov.pl, w której lekarze POZ mają zlecać badania na obecność koronawirusa.

PZ: Z aplikacji gabinet.gov.pl korzystają tylko nieliczni lekarze

„Powstał chaos, którego skutkiem będzie ograniczenie dostępu do testów, jeśli kierować na nie mają tylko lekarze POZ i nie pozostawi się alternatywnej ścieżki” – ocenił, cytowany w materiałach PZ, ekspert Porozumienia Andrzej Zapaśnik.

„Lekarz może zlecić wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2 tylko poprzez aplikację gabinet.gov.pl. Także jedynie przez tę aplikację może uzyskać informację o wyniku badania oraz zgłosić sanepidowi podejrzenie lub rozpoznanie COVID-19. Problem w tym, że zdecydowana większość gabinetów z tej aplikacji nie korzysta, a personel nie potrafi jej obsługiwać” – wskazał Zapaśnik.

Dodał, że wszystkie dodatkowe funkcjonalności powinny być zintegrowane z systemami informatycznymi, w których prowadzona jest elektroniczna dokumentacja medyczna - tak było dotychczas przy wprowadzaniu nowych obowiązków dla lekarzy. „Tym razem, niestety, ktoś o tym nie pomyślał” - stwierdził.

Według PZ, to „nie koniec kłód pod nogi dla osób z podejrzeniem infekcji koronawirusowej”. „Jeśli już jakimś cudem lekarz wystawi zlecenie na wymaz, pacjent będzie mógł poznać wynik swego testu jedynie przez Internetowe Konto Pacjenta. Ile osób z tego korzysta, ile potrafi je założyć i obsługiwać? Jest to znikoma liczba, zwłaszcza w grupie seniorów, najbardziej narażonych na ciężki przebieg COVID, a więc tych, którzy powinni jak najszybciej dowiedzieć się o zakażeniu lub jego braku” – ocenia Porozumienie.

Federacja podnosi, że aby uzyskać tę informację, pacjent będzie dzwonił do lekarza, kierującego go na wymaz, a ten mu ją przekaże, korzystając z aplikacji gabinet.gov.pl.

„Zmusza się nas do wykonywania dotychczasowych zadań sanepidu, jednocześnie nie wyposażając w sprawnie działające narzędzia i nie dając czasu na poznanie nowej aplikacji” - komentuje Andrzej Zapaśnik.

Ekspert Porozumienia Zielonogórskiego jest przekonany, że konieczne jest zapewnienie pacjentom alternatywnego dostępu do wymazów. Np. takiego, jaki działa na Pomorzu, gdzie kwalifikacją do testu na infolinii punktu pobrań drive thru i walk thru Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego zajmują się przeszkoleni studenci medycyny, a robią to na podstawie precyzyjnie opracowanej ankiety.

PZ uważa, że ten system wypracowany przez UCK w Gdańsku ponadto udowadnia, że do kwalifikacji na wymaz w kierunku SARS-CoV-2 wystarczy porządnie przeprowadzony wywiad, a konieczność zapraszania pacjentów z objawami infekcji do gabinetu lekarskiego mija się z celem.

Ministerstwo Zdrowia: Dostawcy oprogramowania używanego w przychodniach otrzymają dokumentację techniczną potrzebną do włączenia funkcji kierowania na testy

„Dostęp do internetu, a tym samym do aplikacji gabinet.gov.pl, nie jest dziś dla podstawowej opieki zdrowotnej problemem i starajmy się nie czynić z tego problemu. Pamiętajmy, że lekarze wystawiają od dłuższego czasu e-zwolnienia, e-recepty, a często też e-skierowania. Nie widzę więc powodów, dla których nie mogliby korzystać z aplikacji gabinet.gov.pl, kierując pacjentów na testy pod kątem COVID-19. Tym bardziej, że system jest intuicyjny” – przekazał PAP 14 września rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do ocen PZ.

ZOBACZ TAKŻE: Lekarze rodzinni mogą zlecać testy na koronawirusa poprzez aplikację gabinet.gov.pl [INSTRUKCJA]

„Ministerstwo ze swojej strony jeszcze w tym tygodniu przekaże dostawcom oprogramowania gabinetowego, funkcjonującego w przychodniach, dokumentację techniczną interfejsu, niezbędną do włączenia funkcji kierowania na testy do aplikacji gabinetowych” – dodał rzecznik.

Andrusiewicz wskazał, że resort niezmiennie zachęca wszystkich pacjentów do rejestracji swojego Indywidualnego Konta Pacjenta, dzięki któremu zyskają więcej możliwości w kontakcie ze służbą zdrowia niż tylko wgląd w wynik testu.

Zaznaczył równocześnie, że osoby, które IKP jeszcze nie mają, mają przecież swojego lekarza pierwszego kontaktu, z którym zawsze mogą się skontaktować w celu zasięgnięcia informacji o wyniku testu.

Rzecznik zapewnił jednocześnie, że resort jest zawsze otwarty na wszelkie wskazówki od lekarzy, w tym lekarzy POZ, jak jeszcze bardziej usprawnić system ochrony zdrowia, z korzyścią dla pacjenta.