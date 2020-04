MZ: Czas na powrót do planowych zabiegów

Łukasz Szumowski zaapelował do placówek medycznych o przywrócenie planowych zabiegów i badań. Chcielibyśmy, żeby wracała już rehabilitacja i wszystkie zabiegi - podkreślił. Na konferencji prasowej zaproponował również rozwiązania dla zakładów opiekuńczo-leczniczych i domów pomocy społecznej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Minister zdrowia zwrócił uwagę, że około 30 proc. działalności medycznej zostało spowolnione lub wstrzymane.

Zobacz więcej Minister zdrowia Łukasz Szumowski KPRM

"Chcielibyśmy, żeby już wracały te wszystkie możliwe zabiegi (...) - rehabilitacja, ale także badania profilaktyczne, przyjęcia pacjentów w AOS-ie" - powiedział na konferencji prasowej.

Jak zaznaczył, "zbawienna" w czasie epidemii koronawirusa okazała się telemedycyna oraz e-recepty, bez których - w jego ocenie - bardzo trudna byłaby sytuacja polskich pacjentów.

"Na szczęście ta informatyzacja ochrony zdrowia poszła do przodu i wykorzystujmy ją, ale idźmy do przodu i dajmy pacjentom też te zabiegi, badania, które są potrzebne, żeby ochronić ich zdrowie na przyszłość, nie tylko pacjentom z COVID-19, ale wszystkim pacjentom w Polsce" - mówił minister.

Zaapelował o odpowiedzialne zachowanie, między innymi przestrzeganie nakazu dystansowania się oraz zasłaniania ust i nosa. Od tego - jak mówił - będzie zależało jak dalej będzie rozwijała się epidemia i co za tym idzie - czy możliwe będzie dalsze łagodzenia obostrzeń w związku z koronawirusem.

"To wszystko zależy od tego czy my się będziemy dystansowali, czy my nadal będziemy postępować w sposób odpowiedzialny, w taki sposób, że zminimalizujemy tę poziomą transmisję, bo ta transmisja może bardzo szybko skoczyć w górę jeśli jedna osoba będzie zarażała nie tylko jedną, jak jest przy wskaźniku 1, ale np. dwie, wtedy za chwilę będziemy mieli sytuację jak w Hiszpanii czy we Francję, a tego byśmy bardzo, bardzo nie chcieli" - przestrzegał szef resortu zdrowia.

Na konferencji prasowej minister zdrowia poinformował również o wprowadzaniu działań mające na celu zwiększenie liczby testów na obecność koronawirusa.

"Z Wojskami Obrony Terytorialnej chcemy testować personel w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych. Chcemy uruchomić i jesteśmy w trakcie takiego drive-through, czyli testowania osób, które są w tej chwili w kwarantannie" - mówił.

Jaka jest propozycja resortu zdrowia dla placówek opieki długoterminowej?

"Dajemy też różne rozwiązania legislacyjne i finansowe, żeby ochronić tych najsłabszych, czyli osoby w DPS-ach i ZOL-ach. Chcemy zaproponować model funkcjonowania, który by polegał na tygodniu pracy i tygodniu odpoczynku w domu. Na to przeznaczyliśmy, na sam personel medyczny około 50 milionów złotych miesięcznie" - poinformował Łukasz Szumowski.

"Jeśli organy założycielskie wdrożą tego typu pracę, my będziemy przekazywali dodatki dla personelu za tę uciążliwość" - dodał minister zdrowia.