Mobilne ultrasonografy trafią dla szpitali zakaźnych w całej Polsce

19 maja 2020 r. w siedzibie Fundacji WOŚP nastąpiło symboliczne przekazanie Orkiestrze 25 zestawów ultrasonograficznych, stanowiących darowiznę od firmy Philips Polska. Sprzęt ten trafi do placówek zlokalizowanych w całej Polsce, przede wszystkim do szpitali przekształconych w zakaźne.

Sprzęt przekazany na rzecz Fundacji WOŚP to dwugłowicowe, ultramobilne zestawy USG Philips Lumify. Sprzęt może mieć zastosowanie na szpitalnych izbach przyjęć, SOR-ach, oddziałach zakaźnych, bezpośrednio przy łóżkach pacjentów, ograniczając tym samym konieczność transportowania pacjentów do pracowni USG.

W skład każdego zestawu ultrasonograficznego wchodzi głowica convex i głowica sektorowa kardiologiczna oraz tablet. Dodatkowo dostarczone zestawy posiadają funkcję reacts, która pozwala na zdalne konsultacje z wykorzystaniem internetu i przekazu wideo.

Ultrasonografy Philips otrzymały zezwolenie FDA (Food and Drug Administration) na wykorzystanie do walki z COVID-19.

Sprzęt trafi do 25 placówek, zlokalizowanych m.in. w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Katowicach (szczegółowa lista tutaj), głównie będą to szpitale jednoimienne.

Wartość darowizny to około 1,2 ml złotych. Jej dodatkowym elementem jest pakiet szkoleń dla lekarzy z zakresu diagnostyki płuc i serca oraz ogólnej diagnostyki ultrasonograficznej.

Fundacja WOŚP od połowy marca prowadzi działania związane z COVID-19. Orkiestra zamówiła już dla polskich szpitali m.in. 200 łóżek przeznaczonych na stanowiska intensywnej opieki medycznej, 157 kardiomonitorów, 71 respiratorów czy 2,6 miliona trójwarstwowych maseczek chirurgicznych, 75 000 przyłbic i 10 000 masek sportowych, które mogą służyć w charakterze wielorazowych masek ochronnych. Fundacja otrzymała także w darze 3 000 masek sportowych, 30 pomp infuzyjnych, aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, 2 pulsoksymetry ręczne, 25 zestawów USG z opcją badania jamy brzusznej oraz 3 zestawy EKG z modułem do zdalnego opisywania badań. Do tej pory Fundacja WOŚP przekazała 50 mln zł na wsparcie walki z epidemią koronawirusa w Polsce.