Młodzi medycy i farmaceuci seniorom - jak poznańscy studenci uczą się pomagając

Studenci kierunku lekarskiego i farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod merytoryczną opieką prof. Katarzyny Wieczorowskiej-Tobis i dr. Agnieszki Neumann-Podczaskiej prowadzą Internetowo-Telefoniczny Punkt Konsultacyjny, w ramach którego od marca poradę zdrowotną mogą uzyskać osoby powyżej 65. roku życia. O szczegółach przedsięwzięcia opowiedzieli „Pulsowi Medycyny” Mikołaj Seostianin i Konrad Madejczyk.

Wraz ze wzrostem liczby nowych zakażeń SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 specjaliści wyodrębnili z ogólnej populacji grupy zagrożone wyższym ryzykiem potencjalnego zakażenia. Poza m.in. pacjentami onkologicznymi oraz chorymi w trakcie leczenia nerkozastępczego do grup ryzyka zaliczono seniorów. Niższa rezerwa fizjologiczna, częsta wielochorobość i polipragmazja sprawiają, że pacjenci geriatryczni są bardziej podatni na zakażenie koronawirusem i ostrzejszy przebieg potencjalnego COVID-19. Ponadto, konieczność izolacji i zerwania sieci społecznych kontaktów oraz związana z przebywaniem w czterech ścianach mniejsza aktywność fizyczna negatywnie oddziałuje na ich psychiczną kondycję. Nie bez wpływu na poziom niepokoju pozostaje przeorganizowanie działania systemu opieki zdrowotnej, co może wzbudzać w seniorach obawy: jeśli poczuję się gorzej, zostanę bez pomocy. Studenci medycyny i farmacji – pod okiem opiekunów merytorycznych – postanowili wyjść tym potrzebom naprzeciw, sięgając po coraz dziś popularniejszy kontakt telefoniczny i internetowy. Korzystają obie strony: seniorzy mogą uzyskać zdrowotną poradę, studenci nabywają doświadczenia w kontakcie z pacjentem.

Jak powstał Internetowo-Telefoniczny Punkt Konsultacyjny

Zanim prowadzony przez młodych farmaceutów i medyków punkt dla seniorów zaczął funkcjonować zdalnie z powodzeniem działał stacjonarnie.

„W ubiegłym roku zaangażowałem się w prowadzony pod okiem dr. Agnieszki Neumann-Podczaskiej Punkt Konsultacyjny dla Seniorów, oferujący pacjentom geriatrycznym porady w trybie stacjonarnym. Po wcześniejszej rejestracji w sekretariacie Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej zgłaszali się do nas seniorzy, od których zbieraliśmy wywiad medyczno-farmakologiczny. Na drugiej wizycie wydawaliśmy rekomendacje dotyczące dalszego postępowania” – mówi Konrad Madejczyk, student farmacji.

Jak podkreśla wszelkie zalecenia dla pacjentów były formułowane pod okiem dr. Agnieszki Neumann-Podczaskiej, a pacjenci na tyle chętnie korzystali ze studenckich konsultacji, że w dobie COVID-19 narodził się pomysł poszerzenia oferty Punktu o porady udzielane telefonicznie lub za pomocą Internetu. Dziś w warunkach epidemii okazało się, że pomysłowość młodych farmaceutów i lekarzy wyprzedziła społeczne potrzeby.

„Stworzyliśmy nasz program z myślą o osobach w wieku 65 plus. Wstępnej selekcji pacjentów dokonuje sekretariat Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zanim przejdziemy do właściwej konsultacji i zebrania wywiadu, ustalamy jaka forma komunikacji jest dla danego seniora najłatwiejsza w obsłudze. Podczas pierwszych rozmów wspierały nas dr Agnieszka Neumann-Podczaska i prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis” – dodaje Konrad Madejczyk.

Większość seniorów, co podkreśla, szybko i bezproblemowo przystosowała się do tego sposobu komunikacji.

Na jakie wsparcie mogą liczyć seniorzy?

„Zdalną konsultację rozpoczynamy od zebrania wywiadu, podobnie jak w przypadku tej stacjonarnej. Kolejnym etapem jest ustalenie z jakim problemem zdrowotnym zgłosił się do nas senior: np. czy dotyczy on drobnej dolegliwości lub przebiegu farmakoterapii. W mniej skomplikowanych przypadkach rekomendacje wydajemy podczas pierwszej rozmowy, te trudniejsze wymagają od nas zasięgnięcia rady opiekunów merytorycznych” – wskazuje przyszły farmaceuta.

Poza Konradem Madejczykiem w prace Internetowo-Telefonicznego Punktu Konsultacyjnego zaangażowany jest Mikołaj Seostianin, student medycyny.

„Dziś wszystkich porad udzielamy wyłącznie zdalnie. Wszystko w duchu zalecenia ‘zostań w domu’ i idei ograniczenia kontaktów osób starszych z pracownikami ochrony zdrowia, tak by dodatkowo nikogo nie narażać. Standardowo taka konsultacja składa się z dwóch rozmów. Z tego, co zaobserwowaliśmy starsi pacjenci często nie mają pełnej informacji o lekach, które przyjmują. Kwestii farmakoterapii dotyczy wiele pytań. Najwięcej obaw wzbudzają potencjalne sytuacje braku danego produktu leczniczego lub kontynuowanie leczenia" -mówi Mikołaj Seostianin.

Obaj podkreślają, że seniorzy często pytają o szkodliwe dla zdrowia interakcje lekowe. W przypadku drobnych dolegliwości często sama rozmowa i zainteresowanie okazane przez studentów daje osobom starszym poczucie „zaopiekowania” i poprawia ich kondycję psychiczną i fizyczną.

„W dobie dzisiejszego kryzysu związanego z koronawirusem pacjenci są bardzo zagubieni. Sporo niepokoju wzbudza wśród seniorów wstrzymanie planowych przyjęć. Martwią ich kwestie związane z dalszym postępowaniem terapeutycznym oraz to jak przesunięcie terminu wizyty wpłynie na ich zdrowie. Ze względu na charakter najczęstszych pytań nasz lekarsko-farmaceutyczny duet świetnie się sprawdza” – wyjaśnia Mikołaj Seostianin, dla którego praca wolontaryjna w Punkcie jest pierwszym krokiem do wymarzonej specjalizacji.

„Działania w ramach punktu konsultacyjnego pozwalają mi zaznajomić się z szeroko pojętą farmakoterapią, której mistrzami są anestezjolodzy, a to właśnie anestezjologia stanowi ścieżkę kariery którą pragnę w przyszłości podążać” – zdradza.

Grono studentów wspierających seniorów stale się powiększa

Zainteresowanie i potrzeby seniorów są na tyle duże, że studenci myślą o poszerzeniu zespołu pracującego w ramach Punktu.

„Początkowo mieliśmy konsultować trzy razy w tygodniu, ale szybko okazało się, że to zbyt rzadko. Dziś udzielamy porad codziennie i to przez kilka godzin. Niedawno dołączyły do nas trzy koleżanki jako kolejna grupa konsultantów. Mamy duże wsparcie naszej uczelni, Punkt działa w ramach szeroko zakrojonej akcji wolontaryjnej, w którą zaangażowani się studenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” – podsumowuje Mikołaj Seostianin.

Obaj wskazują, że różnorodność problemów z jakimi zgłaszają się do nich seniorzy jest na tyle duża, że w projekt mogliby zaangażować np. studenci innych kierunków. Trwają właśnie prace nad uruchomieniem Internetowo-Telefonicznego Punktu Konsultacyjnego „Studenci terapii zajęciowej – seniorom”, w ramach którego porad dotyczących codziennego funkcjonowania i aktywności fizycznej będą udzielali studenci terapii zajęciowej.

Rejestracja dla seniorów, którzy chcieliby odbyć konsultację w ramach Internetowo-Telefonicznego Punktu Konsultacyjnego prowadzona jest codziennie w godzinach 9:00-12:00 pod numerem 61 8738327 przez sekretariat Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zgłoszenia są następnie przekazywane Mikołajowi Seostianinowi i Konradowi Madejczykowi. Jeśli przypadek zostanie zakwalifikowany jako pilny, studenci-wolontariusze starają się w miarę swoich możliwości skontaktować się jak najszybciej – nawet tego samego dnia.

