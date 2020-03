Młodzi lekarze rodzinni protestują przeciwko zaleceniom epidemiologów

Czy istnieje ryzyko, że nowy koronawirus zmutuje?

Czy nowy koronawirus stanie się łagodniejszy, mniej zakaźny albo - co gorsza - jeszcze bardziej zjadliwy? „Moim zdaniem SARS-CoV-2 nie ma takich zdolności mutacji jak wirus grypy. Raczej stanie się łagodniejszy, choć trudno jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ świat wirusów jest nieprzewidywalny, ale SARS i MERS już nie pojawiły się ponownie” - mówi prof. dr hab. Lidia Brydak, kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy oraz Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny, która na to i inne pytania odpowiada w wywiadzie dla "Pulsu Medycyny".