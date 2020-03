Mirosław Wielgoś: funkcjonowanie galerii handlowych to niezrozumiała niekonsekwencja

Zdaniem rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosława Wielgosia - dalsze działanie galerii handlowych przy jednoczesnym rygorze epidemicznym, obejmującym zamknięcie szkół, uczelni, teatrów i kin, jest niezrozumiałą niekonsekwencją.

"Kolejne newralgiczne miejsca, wymagające radykalnych działań, to galerie handlowe. Przecież to też olbrzymie skupiska ludzkie. Obecnie - niestety - przyciągają tych, którzy nie muszą iść do pracy czy szkoły. Dalsze funkcjonowanie galerii, przy jednoczesnym rygorze epidemicznym, obejmującym zamknięcie szkół, uczelni, teatrów i kin, jest niezrozumiałą dla mnie niekonsekwencją"- napisał prof. Mirosław Wielgoś w jednym z popularnych portali społecznościowych.

Trudno zrozumieć mu sytuację, że w sytuacji realnego zagrożenia epidemicznego w szwach pękają siłownie i kluby fitness. "Jak to nazwać? Czy ludzie naprawdę nie rozumieją, że nie mamy wakacji i że to nie czas na relaks w publicznych miejscach?"- pyta retorycznie.

Zwrócił ponownie uwagę na kwestię uczestnictwa w nabożeństwach i obrzędach religijnych.

"Nasi hierarchowie znowu są bardziej papiescy, niż sam Franciszek, który „zamknął” Watykan. Zamknięte też są wszystkie rzymskie kościoły. Można? Tak, ale - niestety - nie u nas. Bądźmy rozsądni - unikajmy skupisk i zgromadzeń. Podstawową zasadą jest pozostawanie w domu. Praca - o ile to tylko możliwe - w trybie zdalnym"- zaapelował Mirosław Wielgoś.

Podziekował również studentom WUM, którzy bardzo pozytywnie odpowiedzieli na apel Ministra Zdrowia, dotyczący pomocy dla przeciążonej infolinii Sanepidu - na zasadach dobrowolności i wolontariatu.

"Poprosiłem o 10 nazwisk chętnych osób. Błyskawicznie zgłosiło się 120 osób z różnych kierunków. Rozpiera mnie duma!"- nie krył rektor WUM.