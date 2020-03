Ministerstwo Zdrowia odpowiada na apel Młodych Lekarzy Rodzinnych

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych i konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych to jedynie zalecenia - odpowiedział resort zdrowia na krytykę ze strony Grupy Młodych Lekarzy Rodzinnych.

W opinii Grupy Młodych Lekarzy Rodzinnych, działających przy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, zalecenia zaproponowane przez konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych oraz Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych mogą zdezorganizować pracę w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Zdrowia.

"Świadczeniodawcy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej nie są zobowiązani do ich wdrożenia w przypadku braku odpowiednich możliwości organizacyjnych. W szczególności nie może to stanowić podstawy do nakładania jakichkolwiek kar przez Narodowy Fundusz Zdrowia" - uspokaja resort.