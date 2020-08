Minister edukacji: Nie będzie obowiązku noszenia maseczek w szkołach

"Nie zostanie wprowadzone zalecenie, aby obowiązkowo w każdej szkole, w miejscach wspólnych, wszyscy uczniowie, wszyscy nauczyciele musieli nosić osłonę nosa i ust - poinformował 27 sierpnia minister edukacji Dariusz Piontkowski. "W każdej placówce sytuacja jest nieco inna" - stwierdził.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej 1 września 2020 r. dzieci wracają do szkół. Zgodnie z zaleceniami MEN, MZ i GiS, uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. Taką możliwość pozostawiono dla chętnych.

Zobacz więcej Nie będzie obowiązku noszenia maseczek w szkołach. iStock

27 sierpnia 2020 r. minister edukacji Dariusz Piontkowski potwierdził, że nie będzie obowiązku noszenia maseczek w szkołach. Dodał jednak, że dyrektor placówki będzie mógł wprowadzić nakaz zakrywania nosa i ust na terenie obiektu, jeśli będzie tego wymagała sytuacja.

Koronawirus a powrót do szkoły: obowiązek noszenia maseczek w szczególnych sytuacjach

"Rozważaliśmy jeszcze raz, co zrobić z obowiązkiem noszenia maseczek i pierwotnie wskazaliśmy, że takiego obowiązku nie będzie. Natomiast tam, gdzie warunki szkolne, bardzo wąskie korytarze, wielkość szkoły bądź stan zagrożenia epidemicznego będzie wskazywał na to, że trzeba będzie podjąć jakieś dodatkowe środki ostrożności, to wtedy dyrektor chyba powinien zalecić osłony nosa i usta w miejscach wspólnych - w korytarzach, klatka schodowych czy szatniach" - powiedział Dariusz Piontkowski.

Szef MEN dodał, że po ponownych dyskusjach z głównym inspektorem sanitarnym uznano, że "wprowadzania obowiązku nie ma potrzeby, bo w każdej z tych placówek jest nieco inna sytuacja".

Zdaniem ministra edukacji "w niewielkich placówkach nie ma uzasadnienia, by na siłę wszyscy te maseczki nosili".

"Jednocześnie wskazujemy, że te osoby, które czują się bardziej zagrożone (...) mogą założyć maseczkę czy przyłbicę i w ten sposób na pewno będą bezpieczniejsze" - podkreślił Piontkowski.

"Natomiast nie wprowadzimy takiego zalecenia, aby obowiązkowo w każdej szkole, w miejscach wspólnych, wszyscy uczniowie, wszyscy nauczyciele musieli nosić osłonę nosa i ust" - powiedział szef MEN.

CZYTAJ TEŻ: WHO: Dzieci powyżej 12. roku życia powinny nosić maseczki ochronne

Kilka dni wcześniej szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że "do szkół trafi m.in. blisko 4 mln litrów płynu dezynfekującego i ponad 50 mln maseczek".

Michał Dworczyk, dopytywany, dla kogo są przeznaczone wspominane środki ochrony osobistej, podkreślił, że "to nie są maseczki, które obowiązkowo mają trafić do uczniów".

Szef kancelarii premiera doprecyzował, że "maseczki będą dystrybuowane między nauczycielami", ale - jeśli będzie wymagała tego sytuacja - być może także "między uczniami klas starszych".

PRZECZYTAJ TAKŻE: Eksperci: Liczby nie kłamią. Na powrót do szkół jest za wcześnie

Nieszczepione dziecko w przedszkolu i szkole – czy stanowi zagrożenie?

Powrót dzieci do szkół: w USA zalecane są rygorystyczne i kosztowne strategie