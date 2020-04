Min. Zdrowia: Maseczki ochronne i płyn dezynfekujący trafią do POZ i aptek w tym tygodniu

"Pakiety maseczek, rękawiczek i płynów trafią do POZ i aptek jeszcze w tym tygodniu, pierwsze 1300 wyszło wczoraj, kolejne dziś i jutro" - poinformował na swoim TT wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Na placówkę ma przypadać, jak zapewnił wiceminister, paczka rękawiczek 100/200, 100 maseczek i 10 litrów płynu dezynfekującego

Przekazanie dodatkowych materiałów i środków ochrony placówkom podstawowej opieki zdrowotnej i aptekom to odpowiedź na krytykę ze strony Porozumienia Zielonogórskiego. Organizacja zrzeszająca lekarzy rodzinnych skrytykowała poziom zabezpieczenia specjalistów POZ w środki ochrony, a dotychczasowe wsparcie resortu w tym zakresie oceniła jako delikatnie mówiąc niewystarczające.

"Oczywiście, rozumiemy, że w zaistniałej sytuacji pierwszeństwo w przekazywaniu środków ochronnych mają szpitale zakaźne. Nie zmienia to jednak faktu, że to lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają styczność z największą liczbą pacjentów, z których wszak część jest zarażona. Świadczeniodawcy POZ muszą wiec właściwie wyposażyć swój personel” - apelują w jednym z pism do prezesa NFZ prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski i wiceprezes Marek Twardowski.

Przypominają również, że środki ochrony osobistej są konieczne nie tylko w trakcie udzielania świadczeń w szpitalach, ale również podczas wizyt domowych np. u ciężarnych. Zabezpieczenie należy się więc także położnym.

"Z przerażeniem stwierdzam, że służby, urzędnicy czy politycy w sejmie są dużo lepiej wyposażeni w środki ochrony osobistej niż lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni. Nie takie powinny być priorytety. Chyba, że mamy pomysł, kto zastąpi medyków, jeśli zostaną zarażeni (...) Apele do ministra zdrowia i prezesa NFZ pozostają praktycznie bez odpowiedzi. Jedyną jak dotąd reakcją było przekazanie kilka tygodni temu każdej placówce POZ 5 l płynu dezynfekcyjnego i po kilka sztuk maseczek ochronnych" - podkreśla Jacek Krajewski.

Odniósł się w ten sposób do informacji udostępnianej przez medyków przez media społecznościowe, która dotyczyła przekazania środków ochronnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.