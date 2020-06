Min. Szumowski: Mamy wzrost zakażeń SARS-CoV-2, bo testujemy pracowników wielkich zakładów pracy

Rekordowa liczba zakażeń SARS-CoV-2 na Śląsku wynika z tego, że wdrożyliśmy testowanie z ogromnych zakładach pracy jakim są kopalnie – powiedział w „Porannej rozmowie” RMF FM minister Łukasz Szumowski.

W rozmowie z Robertem Mazurkiem Łukasz Szumowski wskazał, że w tej chwili mamy w Polsce do czynienia z ogniskowym modelem epidemii.

„Epidemia się nie skończyła. Nadal będziemy odnotowywali nowe zakażenia. W pozostałych krajach również obserwujemy zrosty liczny zakażonych SARS-CoV-2. (…) Problem dotyczy głównie wielkich zakładów pracy” – powiedział.

Część ekspertów zwraca uwagę, że rząd znosi obostrzenia zbyt szybko, a odmrażanie gospodarki i usług publicznych ma nieprzemyślany charakter – stąd wzrost liczby zakażonych. Łukasz Szumowski dodał, że jeśli z czasem pojawi się szczepionka o udowodnionej skuteczności i bezpieczeństwie – powinno się rozważyć jej wprowadzenie do programu szczepień obowiązkowych. Ponadto, szef resortu zgodził się z tym, że dystans społeczny stał się fikcją – zbyt wielu Polaków nie zasłania już twarzy w przestrzeni publicznej i nie zachowuje dysnatnsu.

„Gdybyśmy nie wymazywali górników, mielibyśmy spadek. (…) Będziemy mieli tendencję spadkową, jest wiele województw, gdzie nie ma ani jednego przypadku. (…) Ognisk są niepokojące, nie należy ich lekceważyć” – powiedział Łukasz Szumowski.

Minister podkreślił, że maksymalne ograniczenie działalności jest konieczne, by za ok. 3 tygodnie mogły wrócić do pełnej działalności.

Szef MZ był również pytany o rekomendacje dla PKW dotyczące wyborów. Poinformował, że jeśli będzie taka potrzeba wskaże te powiaty, gdzie oddanie głosu będzie możliwe wyłącznie korespondencyjnie – dopiero za ok. tydzień. Dodał także, że rząd rozważa otwarcie granic.

