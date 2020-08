Min. Szczurek-Żelazko: Jesteśmy przygotowani na drugą falę SARS-CoV-2

Dziś system ochrony zdrowia jest lepiej przygotowany na walkę z ewentualną drugą falą zakażeń SARS-CoV-2 niż w marcu - zapewniła w piątek wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Poinformowała, że od sytuacji epidemiologicznej będzie zależało przywrócenie nauczania zdalnego w poszczególnych regionach.

Na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko przyznała, że eksperci z obszaru epidemiologii spodziewają się wzrostu zakażeń SARS-CoV-2 jesienią.

"Związane jest to też z sezonem jesiennym, grypowym. Grypa osłabia odporność naszego organizmu, więc stajemy się bardziej podatni na zakażenie koronawirusem. Ale tym bardziej teraz powinniśmy przestrzegać zasad, żeby nie doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa " - powiedziała wiceminister.

"W tej chwili system ochrony zdrowia jest bardziej przygotowany na walkę z ewentualną drugą falą, niż było to w marcu. Mamy wypracowane standardy, procedury postępowania, mamy system szpitali jednoimiennych, oddziały zakaźne. Cały system jest przygotowany, mamy zabezpieczenie w respiratory " - zaznaczyła Józefa Szczurek-Żelazko.

Zwracała także uwagę na konieczność przestrzegania wytycznych opracowanych przez MEN, MZ i GIS w związku z planowanym powrotem nauczania w szkołach. Poinformowała, że w przypadku wzrostu liczby zakażeń możliwe będzie przywrócenie nauczania zdalnego w poszczególnych regionach.

"Będą na bieżąco obserwowane wskaźniki, jeżeli chodzi o zakażenie koronawirusem w konkretnych gminach i powiatach. Jeżeli będzie ten wskaźnik wysoki i będzie ryzyko przenoszenia zakażenia, to będą podejmowane decyzje o chwilowym zamknięciu szkoły czy przejściu na edukację zdalną (...). Ale dziś przygotowujemy placówki oświatowe do tego, aby dzieci mogły powrócić do szkoły, ponieważ wiemy, jak ważne jest dla rozwoju dziecka środowisko rówieśnicze" - powiedziała.

Wiceminister przypominała o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa wprowadzonych w związku z pandemią, m.in. o noszeniu maseczek. Zachęcała również do poddania się szczepieniu przeciwko grypie.

