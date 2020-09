Min. Niedzielski spotka się 1 października z lekarzami rodzinnymi

W Ministerstwie Zdrowia ma dojść do spotkania szefa resortu Adama Niedzielskiego i przedstawicieli Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Informację o planowanych rozmowach na temat strategii walki z COVID-19 potwierdził PAP rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

Jednym z elementów przyjętej przez resort zdrowia jesiennej strategii walki z COVID-19 jest włączenie podstawowej opieki zdrowotnej do zlecania testów w kierunku SARS-CoV-2. rozwiązanie zawarto w znowelizowanym rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Obowiązuje ono od 9 września. Pozwala lekarzowi rodzinnemu zlecić test pacjentowi z podejrzeniem COVID-19 w ramach teleporady, ale pod warunkiem że ma on jednocześnie cztery objawy: gorączkę powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utratę węchu lub smaku.

Lekarze rodzinni wskazują, że to rozwiązanie jest zbyt mało elastyczne i nie bierze pod uwagę faktu, że u zdecydowanej większość pacjentów choroba nie daje tych wszystkich symptomów.

Lekarzom rodzinnym udało się przekonać ministra zdrowia podczas ich pierwszego spotkania, które odbyło się w poniedziałek 7 września, by badanie pacjenta z podejrzeniem COVID-19 nie było obligatoryjne. Obie strony zapowiedziały też wtedy, że będą prowadzone dalsze konsultacje ze środowiskiem lekarzy rodzinnych, aby zweryfikować, czy przyjęte rozwiązania pozwalają kontrolować ryzyko zachorowań i – jak podkreślał na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski – stwierdzić, "czy w takim modelu lekarze rodzinni mogą zlecać w racjonalny sposób badania". Zapowiedziano, że odbędą się one pod koniec września. Pytany o to zaplanowane spotkanie lek. Michał Sutkowski z KLRwP powiedział, że dojdzie do niego w najbliższy czwartek (1 października) o godzinie 10.00.

"Będziemy rozmawiać o strategii: o testach, teleporadach, dopracowaniu rozwiązań w niej zawartych. To ważne dla nas spotkanie" – dodał.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiedział, że na spotkaniu przedyskutowane będą "spostrzeżenia obu stron, pojawiające się problemy i pomysły na optymalizację obowiązujących rozwiązań".

Dr Sutkowski pytany o to, czy lekarze mają konkretne propozycje, które chcą przedstawić w trakcie spotkania, stwierdził, że ich zdaniem o zlecaniu testów powinien decydować lekarz, bez żadnej procedury administracyjnej w tym zakresie.

"Trzeba wierzyć lekarzowi, tak jak my wierzymy pacjentowi. Chcielibyśmy to oprzeć na rozmowie o tym, że te ograniczenia (w wystawianiu zleceń przez lekarzy rodzinnych – PAP) niczemu nie służą" – zauważył lek. Sutkowski.

