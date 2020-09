Min. Niedzielski: Liczba zakażeń SARS-CoV-2 będzie rosła

Minister zdrowia Adam Niedzielski, wspólnie z prof. Andrzejem Matyją, prezesem NRL, odwiedził Kraków. Na konferencji prasowej odniósł się do systematycznego wzrostu osób zakażonych SARS-CoV-2. Jak ocenił, jest on skutkiem powrotu do względnie normalnej codziennej aktywności. Przez najbliższe tygodnie, jak wskazał, należy się spodziewać dalszego wzrostu. W Małopolsce zostanie rozbudowany drugi stopień szpitalnictwa zabezpieczającego opiekę nad pacjentami z COVID-19.

„Najważniejszym wskaźnikiem rozwoju pandemii jest liczba osób wymagających hospitalizacji oraz wspomagania tlenowego. (…) Nasz system zdrowia jest gotowy, by objąć ich opieką. (…) W tej chwili należy się spodziewać podtrzymania trendu wzrostu nowych zakażeń” – powiedział min. Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w Krakowie.

Jak poinformował szef resortu zdrowia obecnie hospitalizowanych jest ok. 2000 pacjentów z COVID-19, z czego 80-85 wymaga wspomagania tlenowego i podłączenia pod respirator. Baza szpitalna przeznaczona dla chorych na COVID-19 to w tej chwili ok. 6 tysięcy łóżek i ok. 400 respiratorów. W razie potrzeby, dodał minister Niedzielski, liczba łóżek może zostać zwiększona nawet do 10 tysięcy.

„Moja wizyta w Krakowie nie jest przypadkiem. Małopolska nadal jest wśród regionów, które odnotowują najwyższą liczbę nowych zachorowań. (…) Dostrzegamy potrzebę rozwoju drugiego stopniu szpitalnictwa covidowego, czyli oddziałów służących do obserwacji pacjentów z COVID-19” – dodał Adam Niedzielski.