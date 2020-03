Min. Łukasz Szumowski: Dziś do szpitali zakaźnych zostanie dostarczony sprzęt ochrony osobistej

Jeszcze dziś (16 marca) zostanie do wszystkich placówek z sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych dostarczony sprzęt ochrony osobistej. Będzie to m.in. po 1000 maseczek, gogli, kombinezonów - poinformował podczas konferencji prasowej Łukasz Szumowski.

„Mamy w tej chwili sieć szpitali zakaźnych. W każdym województwie przynajmniej działa jeden taki szpital, zgodnie ze specustawą wojewodowie wydali decyzję o przekształceniu placówek w jednoimienne. Dziś zostanie przekazany sprzęt ochrony osobistej. Nie wykluczamy rozszerzenia sieci w miarę potrzeb" - zapowiedział Łukasz Szumowski.

Dziś w Polsce mamy już 150 potwierdzonych przypadków koronawirusa, 800 osób jest hospitalizowanych, około 8 tysięcy przebywa w warunkach domowej kwarantanny.

"Panika jest w tej sytuacji czymś naturalnym, ale profesjonaliści medyczni powinni postępować zgodnie z opublikowanymi dotychczas wytycznymi. Jeśli chodzi o sprzęt ochrony osobistej dla medyków to 1000 sztuk sprzętu razy 16 daje już 16 tysięcy, a więc to nie jest wcale tak mała liczba jak na 150 pacjentów. Ten sprzęt musi być jednak wykorzystywany racjonalnie. Personel nie musi tych środków ochrony medycznej oszczędzać, ale nie powinien też używać go bez potrzeby" - tak Łukasz Szumowski skomentował zgłaszane przez część placówek i środowiska medycznego braki w środkach ochrony osobistej.

"W najbliższym tygodniu spodziewamy się ponad 1000 potwierdzonych przypadków" - powiedział minister zdrowia.

Czy jednoimienne placówki zakaźne mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe?

Łukasz Szumowski zaznaczył, że szpitale przekształcone w placówki zakaźne, poza pieniędzmi wynikającymi z rozliczenia ryczałtowego, otrzymają dodatek za gotowość naliczany według liczby łóżek przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem, w tym łóżek respiratorami.

"Za każdego pacjenta chorego 460 zł, co miesięcznie daje kwotę ponad 6 mln zł dla szpitala jednoimiennego" - poinformował szef MZ.

W tej chwili działa 19 laboratoriów, których baza będzie poszerzana, jak zapewnia Łukasz Szumowski. Ich przepustowość to nawet 3 tysiące wykonywanych testów na dobę.

"Większość pacjentów zgłaszających się z objawami będzie testowana, również w warunkach domowej kwarantanny tak by jak najmniej osób przychodziło na izbę przyjęć" - powiedział Łukasz Szumowski.