Min. Kraska: Lekarze rodzinni powinni przyjmować w gabinetach. POZ to nie tylko teleporada

Namawiamy i będziemy egzekwować, aby lekarze medycyny rodzinnej, oprócz udzielania teleporad, świadczyli pacjentom pomoc w gabinetach – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na konferencji prasowej.

Na konferencji wiceminister Waldemar Kraska był pytany m.in. o wykorzystanie telemdycyny w praktyce lekarza rodzinnego oraz o rosnącą w Polsce liczbę wezwań pogotowia ratunkowego, czasem nieuzasadnionych.

"Rzeczywiście część wezwań pogotowia ratunkowego, od wielu zresztą lat, jest niezasadnych" – przyznał wiceminister Kraska, wyjaśniając, że pogotowie co do zasady wyjeżdża do stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Wiceminister dodał, że w okresie jesiennym – na który przewidywany jest wzrost liczby osób podejrzewających u siebie zakażenie SARS-CoV-2 - resort będzie zachęcał do kontaktu z lekarzem rodzinnym w formie teleporady i uzyskania tą drogą skierowania na test w kierunku SARS-CoV-2.

Podkreślił jednak, że resort chce, aby lekarze rodzinni pomagali pacjentom także w bezpośredni sposób.

"Chcemy, aby lekarze rodzinni nie tylko udzielali porad przez telefon, ale także fizycznie tym pacjentom, którzy tego wymagają – na miejscu, w swojej poradni lekarza rodzinnego. I są środki ochrony osobistej, nie możemy się tego pacjenta bać, ponieważ nie wszystkie schorzenia można zdiagnozować przez teleporadę" – mówił Waldemar Kraska.

"Namawiamy i będziemy to egzekwować, aby lekarze medycyny rodzinnej jednak w gabinetach, oprócz teleporad, świadczyli pomoc pacjentom, którzy się do nich zgłoszą" – dodał.

Prawdopodobnie już na początku września lekarze POZ otrzymają możliwość zlecania oraz wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2. Kwalifikacja do testu będzie przebiegała na podstawie wystandaryzowanego wywiadu.

