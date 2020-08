Min. Kraska apeluje, by szczepić się przeciwko grypie

Nadchodzi jesień i warto pomyśleć o zaszczepieniu się przeciw grypie, tym bardziej że daje ona objawy zbliżone do COVID-19 – zaapelował podczas wtorkowej konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

"Nadchodzi okres jesienny, dlatego apelujemy, aby szczepić się przeciw grypie. To jest okres, kiedy niestety wirus także w tym roku nam nie odpuści" – mówił podczas konferencji prasowej Waldemar Kraska.

Wiceminister dodał też, że połączenie okresu grypowego z nasileniem zachorowań na COVID-19 jest niebezpieczne, bo trudno będzie lekarzom rozpoznawać te choroby ze względu na podobne objawy.

"Pierwsze objawy są bardzo podobne, więc bardzo trudno będzie lekarzom pierwszego kontaktu odróżnić, co jest koronawirusem, a co jest infekcją grypową. Dlatego apelujemy o to, byśmy się szczepili przeciw grypie" – podkreślił.

Od 1 września pojawi się w połowie refundowana donosowa szczepionka dla dzieci w wieku przedszkolnym i iniekcyjna dla osób do 65 lat z chorobami współistniejącymi oraz dla osób powyżej 65. roku życia. Bezpłatnie zaś będą mogli szczepić się seniorzy starsi niż 75 lat.

"Nowością jest to, aby w połowie refundować szczepionki dla osób poniżej 65. roku życia w przypadku, gdy towarzyszą im inne choroby współistniejące, czyli kardiologiczne, obniżenie odporności po przeszczepach czy układu oddechowego" – dodał Waldemar Kraska

Zapewnił także, że lekarze rodzinni otrzymają z resortu dokładne wytyczne, jak mają postępować, diagnozując pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Zaznaczył, że nadal powinni oni bazować na teleporadach, choć w poradniach medycyny rodzinnej równie istotna pozostanie możliwość umówienia bezpośredniej wizyty.

Dr Agnieszka Mastalerz-Migas: Warto się szczepić przeciwko grypie