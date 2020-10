Min. Adam Niedzielski: Zero tolerancji dla nieprzestrzegania obostrzeń

Brak możliwości noszenia maseczki musi być potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim - zapowiedział na konferencji prasowej minister Adam Niedzielski. To reakcja resortu zdrowia na coraz bardziej niepokojące statystyki dotyczące stale wzrastającej liczby nowych zakażeń SARS-CoV-2, zachorowań i zgonów z powodu COVID-19. Minister Niedzielski poinformował także, o zwiększeniu liczby szpitali III poziomu szpitalnictwa covidowego do 16.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

„Ta ogromna liczba zgonów, czyli aż 58, pokazuje, jak poważna jest sytuacja i jak dużym zagrożeniem jest pandemia COVID-19. Mimo że od dłuższego czasu staramy się przekonać, jak wielkie znaczenie ma przestrzeganie wprowadzanych obostrzeń, utrzymywanie dystansu, to nie zawsze są one przestrzegane przez wszystkich. Razem z Komendą Główną Policji ogłaszamy politykę zero tolerancji. (…) Nie ma tu miejsca na egoizm, przestrzeganie reżimu i obostrzeń to nasza wspólna odpowiedzialność za innych” – powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Zobacz więcej Ministerstwo Zdrowia

Szef MZ wskazał, że choć większa liczba przypadków zakażeń SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 w Polsce jest wynikiem powrotu do względnej normalności, to jednak jest to także wynik lekceważenia zasad reżimu sanitarnego: przede wszystkim chodzi tu o niezasłanianie nosa i ust oraz omijanie ograniczeń związanych z rejestracją zgromadzeń.

Jakie obostrzenia wymienił minister Niedzielski?

Brak możliwości noszenia maseczki musi być potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Co najmniej 100 metrów odległości pomiędzy zarejestrowanymi zgromadzeniami.

Zakaz udostępniania lokali do organizacji imprez np. tanecznych.

Zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa są https://t.co/MlVibAVGOL. osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 6, 2020

Od najbliższej soboty 10 października wchodzi w życie nowy pakiet obostrzeń: w czerwonej strefie lokale gastronomiczne mogą działać tylko do godz. 22. Obowiązek zasłaniania nosa i ust na powietrzu zostaje rozszerzony także na strefę żółtą. Zmienia się dopuszczalna liczba osób na imprezach masowych np. weselach: strefa czerwona – 50, żółta – 75, zielona – 100.

„2150: tyle naruszeń w zakresie niezasłaniania nosa i ust odnotowaliśmy tylko ostatniej doby” – poinformował Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, który zapowiedział także większą liczbę patroli policji i szersze sięganie po nakładanie mandatów.

Kwoty mandatów pozostaną jednak bez zmian – maksymalnie do 500 zł.

Szef MZ odniósł się również do organizacji opieki nad pacjentami z COVID-19, szczególnie w zakresie jego wydolności i wielkości bazy łóżkowej.

„Mamy dynamiczny wzrost zajętych łóżek i respiratorów. Pracujemy nad redefinicją roli szpitali III poziomu szpitalnictwa covidowego. Będziemy chcieli, aby w całości te placówki były dedykowane walce z COVID-19. Będą to szpitale odpowiedzialne za koordynację ruchu tych pacjentów w regionie: zarówno jeśli chodzi o informowania lekarzy rodzinnych, gdzie mogą kierować pacjenta, ale także transportu chorych karetkami” – powiedział Adam Niedzielski.

Dodał, że przy placówkach III poziomu zabezpieczenia covidowego będą organizowane specjalne callcenter, których pracownicy skupią się na przekazywaniu stosownych informacji. Sama liczba placówek powiększy się z 9 do 16 - po jednym na województwie.