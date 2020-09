Min. Adam Niedzielski: Wprowadzamy nową ścieżkę dla zakażonego pacjenta i zwiększamy liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19

Zwiększenie liczby łóżek i zmiana schematu postępowania z pacjentami z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, tak aby w większym stopniu opiekowali się nimi m.in. lekarze rodzinni – zapowiedział na konferencji prasowej minister Adam Niedzielski. Zapewnił także, że resort cały czas kontynuuje dialog ze środowiskiem lekarskim.

„W ostatnim tygodniu mamy do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem zachorowań, co jest konsekwencją przywracania normalności: powrotu dzieci do szkół, powrotu do standardowego modelu pracy. (…) W najbliższym czasie należy spodziewać się podtrzymania tego trendu. (…) Nie liczba nowych zachorowań jest najważniejszym wskaźnikiem informującym o rozwoju pandemii, ale liczba łóżek i osób wymagających wsparcia oddechowego, czyli przebywających pod respiratorem” – powiedział minister Niedzielski.

Zapewnił, że liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 jest wystarczająca, choć pojawiają się przejściowe sytuacje, gdy w niektórych placówek takich łóżek brakuje. W takich wypadkach rolą koordynatora ratownictwa medycznego jest wskazanie innej placówki.

„Od początku nowej strategii walki z pandemią wydaliśmy ponad 600 decyzji, wspólnie z wojewodami, aby zapewnić miejsca dla pacjentów z COVID-19. (…) Ponad 8 tysięcy – tyle łóżek mamy przewidzianych w ramach walki z COVID-19. Ich rozłożenie w skali kraju nie jest jednak równomierne, stąd tak ważna jest rola np. koordynatorów ratownictwa medycznego” – dodał minister.

Jak poinformował, w skali kraju jest ponad 800 łóżek ze wspomaganiem oddechowym.

Ponieważ od ok. tygodnia liczba zakażeń i zachorowań wzrasta, Ministerstwo Zdrowia zwiększy dostępną bazę łóżkową w województwie małopolskim o 335 miejsc, kujawsko-pomorskim o 284 miejsca, pomorskim o 315 miejsc (tu powstanie też kolejny szpital specjalistyczny dla chorych z COVID-19), wielkopolskim o ponad 80 miejsc.

W odpowiedzi na apel środowiska lekarzy zakaźnych nieco zmodyfikowany zostanie model postępowania z pacjentem z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Od dziś pacjent z potwierdzonym wynikiem wróci do swojego lekarza rodzinnego lub do lekarza na poziomie I szpitalnictwa COVID-owego – ten dokona oceny, na ile ostry i ciężki przebieg ma infekcja w danym przypadku. To w ich gestii będzie leżała decyzja o izolacji chorego (jeśli objawy będą skąpe lub nie wystąpią, pozostanie pod opieką lekarza rodzinnego). Jeśli przebieg COVID-19 będzie ostry, to lekarz rodzinny lub z I poziomu skieruje go do szpitala zakaźnego II lub III poziomu, gdzie specjaliści podejmą dalsze decyzje dot. leczenia czy obserwacji. Stosowne rozporządzenie w tej sprawie, jak poinformował minister, które pojawi się do końca tygodnia, będzie zawierało precyzyjne algorytmy postępowania.

„Przestrzeń do rozmowy ze środowiskiem lekarzy rodzinnych istnieje” – zapewnił minister.

"W czwartek będziemy mieli rozmowę ze środowiskiem lekarzy rodzinnych i będziemy konsultować to rozwiązanie" – oświadczył.

Tłumacząc zmiany w schemacie Adam Niedzielski wyjaśnił, że poprzedni model, który polegał na kierowaniu pacjenta z dodatnim wynikiem do szpitala zakaźnego, przy dużej liczbie zakażeń (dziennie ponad 1000) okazał się niewydolny.

Adam Niedzielski zapowiedział także nowe obostrzenia wprowadzane strefowo, które będą dotyczyły m.in. zmniejszenia liczby osób, które mogą uczestniczyć w weselach, oraz ograniczenia w funkcjonowaniu punktów gastronomicznych i punktów usługowych (do godziny 22- tylko w czerwonej strefie). Resort rozszerza na strefę żółtą obowiązek noszenia maseczki na wolnym powietrzu. W strefie żółtej zgromadzenia będą ograniczone do 75 osób, ze 100 osób obowiązujących obecnie. W strefie czerwonej ten przepis nie ulegnie zmianie i nadal dopuszczone tutaj będą zgromadzenia do 50 osób.

