Miłkowski: przeglądy lekowe jako świadczenie gwarantowane powinny poprawić jakość życia seniorów

Rozkręcający się pilotaż przeglądów lekowych ma być receptą na problem, jakim jest polipragmazja, która szczególnie dotyka najstarszych Polaków. - Jeżeli pilotaż okaże się sukcesem, to ta usługa ma stać się świadczeniem gwarantowanym, na którym zyska cały system - przypomina wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Jak?

Pacjent ma w aptece otrzymać wsparcie w zakresie ordynowanych leków. To ma skutkować tym, że jego proces leczenia będzie odbywał się optymalnie i bezpiecznie. FOT. iStock

O sytuacji starszych pacjentów w systemie ochrony zdrowia rozmawiano we wtorek wieczorem (26 kwietnia) w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Lista leków 75 + będzie się nadal wydłużać

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odnosząc się do realizacji programu bezpłatnych leków dla osób w wieku powyżej 75 lat podkreślił, że z tego działającego od 2016 r. programu skorzystało już 3,4 mln osób i wydano ok. 320 mln opakowań leków. – Obecnie na liście znajduje się 2 tys. 81 leków. Średnia dopłata NFZ do leków, które otrzymują seniorzy wynosi 758 zł na każdego pacjenta. To jest ewidentne odciążenie osób starszych w tym zakresie. Dla porównania refundacja leków dla osób w wieku 65 do 70 r. ż. to koszt ok. 332 zł – przekazał Miłkowski i zaznaczył, że od początku programu, ilość leków 75 + systematycznie wzrasta.

Miłkowski dodał, że od 1 maja lista poszerzy się o kolejną grupę leków dla pacjentów z astmą i POChP.

Jak podkreślał wiceminister tylko w 2021 r. MZ przekazało na dopłaty do leków 75 +, 783 mln zł. – W normalnej sytuacji to pacjent by dopłacał do leków, w tym przypadków tę dopłatę przejął budżet państwa. Łącznie, od początku tego programu do końca ubiegłego roku, zostało już wydatkowane 3,5 mld zł – komentował.

Braki w koordynacji terapii prowadzi do kolejnych problemów zdrowotnych

Miłkowski wskazał, że resort zdrowia z jednej strony stara się seniorów odciążyć od kosztów ponoszonych na leki, a z drugiej pochyla się nad „zmorą”, jaką jest wśród seniorów polipragmazja.

Jak przypomniał, właśnie na „rozruchu“ jest pilotaż przeglądów lekowych, który ma stanowić receptę na rosnący problem wielolekowości u osób starszych. Resort zdrowia oczekuje, że zaangażowanie farmaceutów w przegląd lekowy przyniesie wyraźny spadek natężenia niekontrolowanego oddziaływania farmakologii na zdrowie pacjentów.

- Po zakończeniu chcielibyśmy by przegląd lekowy stał się normalną usługą w ramach świadczenia gwarantowanego, które przyniesie oszczędności finansowe i wyraźny spadek natężenia polopragmazji – deklarował wiceszef MZ.

Na czym polega przegląd lekowy?

Dr hab. n. med.. Agnieszka Neumann Podczaska, koordynator projektu przeglądu lekowego wyjaśniła, że to działanie ma być wsparciem dla pacjentów przyjmujących wiele leków. - Mówimy o osobach przyjmujących codziennie co najmniej 5 leków , u których spodziewamy się wielu działań niepożądanych. Z tego tytułu też dużych kosztów ponoszonych przez system. Te wszystkie przesłanki sprawiają, że chcemy w tej grupie chorych – przyjmujących codziennie, co najmniej 5 leków- pilnować poprawności leczenia – mówiła.

Jak zaznaczyła intencją jest też, by farmaceuci stali na straży rynku suplementów diety, tak by był on rynkiem mniejszego ryzyka zdrowotnego niż obecnie. - Projekt pilotażowy w ramach, którego75 farmaceutów zostało uprawnionych do realizowania przeglądu lekowego, ma docelowo objęć swoim zasięgiem tysiąc pacjentów. W jego ramach przewidziano spotkania farmaceuty z pacjentem, których efektem ma być opracowanie dla pacjenta indywidualnego planu opieki farmaceutycznej oraz planu rozwiązania wszystkich wykrytych rzeczywistych lub potencjalnych problemów związanych ze stosowaniem leków. Podczas konsultacji farmaceutycznej, pacjent otrzyma również informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej - wyjaśniała ekspertka.

Jak podsumowała pacjent ma w aptece u profesjonalnie przygotowanego farmaceuty otrzymać wsparcie w zakresie ordynowanych leków, taka informacja zwrotna ma też iść do jego lekarza rodzinnego. Co ma skutkować tym, że dalszy proces leczenia będzie odbywał się optymalnie i bezpiecznie, zaś natężenie wielolekowości będzie zredukowane.

Pilotaż przeglądów lekowych miał pierwotnie ruszyć z dniem 1 kwietnia 2022 r. W poniedziałek, 25 kwietnia resort zdrowia poinformował, że z uwagi na fakt, że nie udało się przeprowadzić w terminie wszystkich niezbędnych czynności poprzedzających zawarcie umów o realizację pilotażu z realizatorami, pilotaż wystartuje 1 maja.

