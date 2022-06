Miłkowski o e-rejestracji: pilotaż jeszcze w tym roku, najpierw wybrane świadczenia, docelowo wszystkie

NFZ przygotowuje uruchomienie pilotażu elektronicznej centralnej rejestracji; ma ruszyć jeszcze w tym roku. Na początek pacjenci będą mogli zarejestrować się na poradę kardiologiczną, tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Jak wyjaśniał w Sejmie wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, docelowo system ma objąć wszystkie świadczenia w podmiotach leczniczych w całej Polsce.

Pilotaż -e-rejestracji będzie realizowany do końca bieżącego roku Fot. Pixabay

- W Ministerstwie Zdrowia na początku czerwca podpisane zostało rozporządzenie w zakresie przygotowania pilotażu elektronicznej centralnej rejestracji na niektóre świadczenia zdrowotne – mówił w czwartek (23 czerwca) w Sejmie wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, odpowiadając na pytania posłów o etap prac nad wdrożeniem e-rejestracji.

E-rejestracja: pilotaż obejmie 20 podmiotów w regionie siedleckim i łódzkim

- Na początek, w celu przetestowania systemu, zostały te świadczenia dookreślone do świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i jest to porada kardiologiczna oraz dwa świadczenia kosztochłonne, w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Ten pilotaż jest teraz w fazie uruchamiania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ustaliliśmy, że pilotażem będzie objętych 20 podmiotów w dwóch regionach kraju. To region siedlecki i łódzki – wyjaśnił wiceminister zdrowia.

- Chcemy przetestować bardzo różnorodne techniki i różnorodne podmioty medyczne – małe, do 500 świadczeń, jak i duże – dodał Miłkowski i jednocześnie wyjaśnił, że warunkiem uruchomienia pilotażu przez te podmioty było posiadanie systemu e-rejestracji lub deklaracja, że “podepną się” pod system informatyczny gabinet.gov.pl, a koszty dostosowania się do systemu będą leżały po stronie tych podmiotów.

Podmioty te zadeklarowały również, że będą promowały indywidualne konto pacjenta. - Celem jest przetestowanie technicznych możliwości działania systemu zapisania się przez pacjentów do tych świadczeń - mówił wiceminister.

E-rejestracja - docelowo - we wszystkich podmiotach leczniczych w Polsce

– Założenia są takie, że są to świadczenia pierwszorazowe. Na razie nie będziemy obsługiwali kontynuacji, ale w ogóle celem jest, żeby system e-rejestracji centralnej wszedł na wszystkie rodzaje świadczeń zdrowotnych, na początek w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, ale później we wszystkich podmiotach leczniczych – mówił w Sejmie Miłkowski.

Jak zadeklarował wiceminister zdrowia, zarejestrowanie się do takiego podmiotu leczniczego będzie możliwe w trzech trybach. Najprostszy - poprzez informacje dla pacjenta przez Indywidualne Konto Pacjenta.

- Pilotaż będzie realizowany do końca bieżącego roku – zapisywanie się do świadczeń do końca listopada, a w grudniu przetestowanie. Celem jest to, żeby w przyszłym roku ten pilotaż został przekuty w normalny system pracy dla pacjentów i przeniesiony na inne zakresy świadczeń – poinformował wiceszef resortu zdrowia.

- Te funkcjonalności, które są testowane, to zapisanie się na wizytę, zarządzanie tymi wizytami przez podmioty lecznicze, zapisanie się na listę oczekujących. Będzie też testowanych kilka systemów informatycznych dostarczonych przez firmy prywatne. Najważniejsze dla nas jest jak najsprawniejsze zoptymalizowanie działania systemu, podłączenie tego systemu dla świadczeniodawców, żeby było to maksymalnie uproszczone i żeby się powiodło – podsumował wiceminister zdrowia.

