Migotanie przedsionków: co nowego w wytycznych ESC?

W trakcie kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ogłoszono nowe wytyczne dotyczące postępowania w zakresie leczenia pacjentów z migotaniem przedsionków. Co zmieniło się w rekomendacjach? – zapytaliśmy prof. dr. hab. n. med. Marcina Grabowskiego z I Kliniki i Katedry Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kongres European Society of Cardiology (ESC) 2020 miał miejsce na przełomie sierpnia i września. Zjazd, z powodu pandemii COVID-19, odbył się jako wydarzenie w pełni wirtualne. Wzięło w nim udział ponad 82 tys. lekarzy z 207 krajów świata. W trakcie kongresu głoszono m.in. zaktualizowane wytyczane dotyczące postępowania w migotaniu przedsionków. O komentarz do tych wyczekiwanych przez środowisko kardiologów rekomendacji poprosiliśmy prof. dr. hab. n. med. Marcina Grabowskiego z I Kliniki i Katedry Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmowę przeprowadziła red. Ewa Kurzyńska. Zapraszamy do oglądania!

